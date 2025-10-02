早餐店驚見「兇狠比丘尼」　被拒捐款秒變臉：囂張什麼、我巴下去

網搜小組董美琪／綜合報導

一名比丘尼日前前往南投草屯一間早餐店化緣索取捐款，遭店家婉拒後，當場翻臉與店家發生爭執。據店家描述，事發在上午約11時，該名比丘尼走進店裡，先說了幾句吉祥話，希望獲得捐款。但當時老闆娘正忙著收攤並講電話，因此禮貌回應「不用，謝謝」，沒想到此舉卻引發對方不滿，雙方隨即爆發口角。

從事後曝光的影片可見，比丘尼疑似因被拒而惱怒，直嗆「說身上沒錢就好，大聲什麼」，接著又指責「妳囂張什麼，我老人家，你囡仔人」，甚至作勢揚手威脅「我巴下去」。老闆娘則堅持「妳侵門踏戶討錢，不然叫警察啊」，並表示若持續糾纏將報警處理。幸好，路人與其他店家及時介入，才避免衝突升級。

▲草屯早餐店拒捐款，比丘尼翻臉嗆「囂張什麼」還作勢動手。（圖／翻攝自Facebook／草屯人，下同）



店家事後在「草屯人」粉絲團指出，這名女子自稱「來做功德」，一進門就要求捐款，自己也禮貌回應「謝謝，不用了」，沒想到對方立刻翻臉嗆「囂張」，還作勢要動手。她提醒其他店家，遇到這類情況千萬別輕易捐款，該女子態度極為惡劣，一聽到要報警立刻拔腿就跑，速度非常快。

店家認為，助人本是一件令人開心的事，但這樣的行為根本是欺負善良，不能讓她愈來愈囂張，也呼籲草屯地區的店家提高警覺，小心「假化緣、真討錢」的行為。

警方證實，當日確實接獲報案，派員趕抵現場時該名比丘尼已離去，並調閱監視器確認雙方確有爭執，但店家暫未提出告訴。警方也提醒，化緣或乞討屬於自願行為，不得強迫；若民眾遇到類似情況，應保持冷靜並報警協助，避免衝突發生。