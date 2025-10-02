　
社會 社會焦點 保障人權

早餐店驚見「兇狠比丘尼」　被拒捐款秒變臉：囂張什麼、我巴下去

網搜小組董美琪／綜合報導

一名比丘尼日前前往南投草屯一間早餐店化緣索取捐款，遭店家婉拒後，當場翻臉與店家發生爭執。據店家描述，事發在上午約11時，該名比丘尼走進店裡，先說了幾句吉祥話，希望獲得捐款。但當時老闆娘正忙著收攤並講電話，因此禮貌回應「不用，謝謝」，沒想到此舉卻引發對方不滿，雙方隨即爆發口角。

從事後曝光的影片可見，比丘尼疑似因被拒而惱怒，直嗆「說身上沒錢就好，大聲什麼」，接著又指責「妳囂張什麼，我老人家，你囡仔人」，甚至作勢揚手威脅「我巴下去」。老闆娘則堅持「妳侵門踏戶討錢，不然叫警察啊」，並表示若持續糾纏將報警處理。幸好，路人與其他店家及時介入，才避免衝突升級。

▲▼草屯早餐店拒捐款，比丘尼翻臉嗆「囂張什麼」還作勢動手。（圖／翻攝自Facebook／草屯人）

▲草屯早餐店拒捐款，比丘尼翻臉嗆「囂張什麼」還作勢動手。（圖／翻攝自Facebook／草屯人，下同）

店家事後在「草屯人」粉絲團指出，這名女子自稱「來做功德」，一進門就要求捐款，自己也禮貌回應「謝謝，不用了」，沒想到對方立刻翻臉嗆「囂張」，還作勢要動手。她提醒其他店家，遇到這類情況千萬別輕易捐款，該女子態度極為惡劣，一聽到要報警立刻拔腿就跑，速度非常快。

店家認為，助人本是一件令人開心的事，但這樣的行為根本是欺負善良，不能讓她愈來愈囂張，也呼籲草屯地區的店家提高警覺，小心「假化緣、真討錢」的行為。

警方證實，當日確實接獲報案，派員趕抵現場時該名比丘尼已離去，並調閱監視器確認雙方確有爭執，但店家暫未提出告訴。警方也提醒，化緣或乞討屬於自願行為，不得強迫；若民眾遇到類似情況，應保持冷靜並報警協助，避免衝突發生。

▲▼草屯早餐店拒捐款，比丘尼翻臉嗆「囂張什麼」還作勢動手。（圖／翻攝自Facebook／草屯人）

09/30 全台詐欺最新數據

快訊／珍古德博士辭世「享壽91歲」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

54歲南投專勤隊長登山身亡　移民署將協助家屬並撫卹

54歲南投專勤隊長登山身亡　移民署將協助家屬並撫卹

移民署南投縣專勤隊長邱國志28日獨攀台中市和平區松鶴登山口八仙山登山途中，卻倒臥在步道上、失去呼吸心跳，遭其他行經該處山友趕緊報警。遺憾的是，搜救人員到場時，邱男已確認身亡，享年54歲。

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

移民署南投專勤隊隊長獨攀身亡！遺體搬運下山

女兒學費8千喊沒錢！酒店豪砸1萬8　他晚年超慘生活曝

女兒學費8千喊沒錢！酒店豪砸1萬8　他晚年超慘生活曝

國慶焰火在南投！3分鐘模擬動畫影片搶先看

國慶焰火在南投！3分鐘模擬動畫影片搶先看

國慶焰火在南投施放3.2萬發　創10年新高

國慶焰火在南投施放3.2萬發　創10年新高

南投草屯化緣比丘尼

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

彰化伯騎腳踏車衝光復救災！婉拒志工床墊睡紙板

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

不敢要博愛座了？北捷白髮嬤改坐淺藍色椅休息

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」

即／屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

原住民翁困多天奇蹟生還　激動道謝：Aray

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮募款達標！全聯第1、神秘捐款人登第2

