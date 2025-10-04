重溫時代記憶！基北北桃眷村文化節開跑　復古Disco派對揭序幕

▲基北北桃眷村文化節開跑，基隆市副市長邱佩琳（右2）、台北市副市長張溫德（左2）、新北市副市長劉和然（右1），以及桃園市副市長王明鉅（左1）共同出席。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「基北北桃眷村文化節」聯合開幕記者會暨北投中心新村開村儀式，今（4日）下午盛大舉行。基隆市副市長邱佩琳、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然，以及桃園市副市長王明鉅共同出席，四市代表攜手開啟「眷村故事箱」，並與民眾一同體驗復古Disco派對，邀請民眾走進眷村，在歷史場景中重溫時代記憶。

邱佩琳表示，「基北北桃眷村文化節」已邁入第6年，透過四市合作，讓眷村文化以更多元的形式傳承與再現。她指出，儘管基隆多數眷村已經拆遷，但這段歷史仍承載著無數家庭的生活記憶與城市情感。基隆積極參與，正是希望透過跨域合作，讓眷村文化精神持續被看見，並在代際交流中，引領年輕世代重新理解眷村的時代價值與故事。

邱佩琳進一步說明，今年的聯合開幕不僅展現四市攜手推動文化傳承的決心，也為「2025基隆眷村文化節」揭開序幕。基隆市將於10月25日至26日，在國門廣場舉辦以「光陰畫語－我的眷村生活」為主題的系列活動，結合港都文化與眷村記憶，打造專屬於基隆的時代場域，邀請市民與遊客一同感受跨越世代的溫暖與人情。

「2025基隆眷村文化節」內容豐富多元，包含老照片場景重現、主題表演、古早味遊戲及主題市集等，帶領民眾重溫眷村生活的日常時光。活動規劃三大主題表演、四大古早味遊戲、五大情境布置，以及結合在地店家的主題市集，更特別設計隱藏版「眷村角色NPC」與民眾互動同樂，讓參與者在遊戲與體驗中，感受眷村的生活溫度。

現場同時匯集多家具基隆與眷村特色的美食、飲品與手作攤位，從道地滷味、麵點、餡餅，到創意文創甜點，讓民眾一邊品嚐美食，一邊回味生活記憶。完成四大遊戲關卡，並於任一攤位消費、拍照打卡者，可至服務台兌換限量「古早味冬瓜茶冰包」一份（數量有限，送完為止），邀請大家走進眷村，體驗懷舊又溫馨的時代風情。

邱佩琳最後強調，眷村文化不僅承載城市發展的歷史與世代記憶，更是台灣社會融合多元族群的象徵。基隆將持續透過文化合作與城市交流，深化文化保存與再生能量，讓眷村精神以嶄新形式延續，成為連結世代、溫暖人心的城市故事。更多活動資訊，歡迎關注「基隆市文化觀光局」Facebook粉絲專頁。