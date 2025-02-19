基北北桃公共運輸定期票使用量佔全國80%　四市合力推動淨零碳排

▲副市長蘇俊賓表示，基北北桃「我的減碳存摺」轉變了臺灣城市及區域治理模式。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓19日出席於臺北市政府舉行的「基北北桃『我的減碳存摺』」記者會暨第3季模範企業頒獎典禮表示，基北北桃「我的減碳存摺」轉變了臺灣城市及區域治理模式，藉由跨縣市合作的資源，共享優化基北北桃生活圈各項服務，創造更大效益。

其中，基北北桃公共運輸定期票使用量佔全國80%，去（113）年成長幅度近20%，而桃園更是成長了36%，這也是區域治理最好的成果展示與典範。

▲基北北桃『我的減碳存摺』」記者會。（圖／市府提供）

除了公部門不斷強化各項交通服務措施與量能外，蘇俊賓也提到企業參與的重要性，他以桃園市獲獎的企業為例，企業若是重視永續發展目標（SDGs）願景，除了會努力鼓勵員工踴躍使用大眾運輸工具外，同時也會在各項包含淨零減碳、淨灘減廢或植樹等活動持續響應市府號召，積極投入，不斷的在各個面向展現企業社會責任。

目前也是「2025台灣燈會在桃園」的活動高峰期，蘇俊賓提到這也是基北北桃區域合作的另一個成功典範，早在數月前四市就共同決定要一起宣傳這項全國燈會活動，透過觀光、文化、交通等面向的合作，創造出「基隆吃小吃、新北放天燈、臺北走透透、桃園卡比獸」的豐富行程規劃，讓台灣燈會不僅在桃園，也在基北北帶來更多觀光效益，未來包含世壯運、全民運動會等，也都會繼續以這樣的模式深化基北北桃的合作關係。

臺北市長蔣萬安表示，「基北北桃公共運輸定期票」已累積發行逾900萬張，總搭乘次數突破7億，滿意度更高達98%。這皆有賴四縣市交通團隊的努力，以及在地企業夥伴落實企業社會責任（CSR）與環境治理（ESG），與市府攜手實現減碳日常化，積極邁向2050 淨零碳排目標。

基隆市長謝國樑表示，為進一步提升大眾運輸服務品質，將全面汰換全市大型公車為低底盤電動公車，並引進全新運具，提供更環保、舒適的公共運輸體驗，讓綠色通勤成為基隆市民的日常。

新北市副市長陳純敬表示，在推動減碳存摺計畫時，除了鼓勵市民使用公共運輸，同時透過產業園區與工業區鼓勵企業投入減碳行動。

桃園市政府交通局表示，「我的減碳存摺」全民運動，以基北北桃通勤月票的良好成效為基礎，鼓勵市民搭乘大眾運輸交通工具，透過累積里程數轉換成每日減少的碳排放量，即可參加抽獎。今（114）年基北北桃「我的減碳存摺」全民運動全新推出「月月兌好禮」活動，「減碳大聯盟」亦不再侷限於示範園區企業參與，本次包含政府機關(構)、學校及企業（只要設籍在基北北桃四縣市內）皆可加入「減碳大聯盟」，一同邁向淨零碳排之共同目標。