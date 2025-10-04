連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

▲國1南向217K車禍。（圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋連假首日，許多民眾一大清早就開車上路，準備返鄉團圓或出遊，國道中部路段從清晨開始就湧入大量車潮，至上午11時30分已發生13起車禍，尤其是國道1號南下的彰化到王田路段「紅通通」，車速一度掉到只剩40公里，簡直就像個大型停車場，稍早南向217K、224K又發生連環追撞，目前正疏散車流中。

▲國道彰化路段塞車。（圖／翻攝自國道1968）

根據國道公路警察局第三大隊的統計，光是從今天凌晨到上午11點30分左右，在他們負責的路段內，就發生了多達13起的車輛擦撞事故。這些事故雖然都是小擦撞，沒有人受重傷，但也讓原本就已經很壅塞的交通，更是雪上加霜。國道1號南下217公里處，10點多發生了一起包含一輛大車和兩輛小客車的追撞事故；另外在南下224公里處，也有兩輛轎車追撞。幸好這些事故都已經迅速排除，正在疏散車流中。

▲國道1號224K車禍。（圖／翻攝自國道1968）

截至今天中午為止，國道中部路段北向車流大致正常，但南向車流的速度仍然相當緩慢，時速大約只有50到60公里左右。建議要南下的用路人，最好隨時注意即時路況，或者考慮改走替代道路，以免被困在車陣中。

▲國1南向埔鹽路段塞車。（圖／翻攝自國道1968）

另外，高公局也已經預告，為了分散車流，國道1號的埔鹽系統交流道，將在10月4日和5日這兩天，每天從清晨5點到中午12點，封閉「南下」的入口匝道；接著在10月5日和6日，每天從中午12點到晚上9點，則會封閉「北上」的入口匝道。呼籲，計畫在這些時段使用埔鹽系統交流道的民眾，請提前改道，利用其他的交流道進出高速公路。

▲埔鹽系統南向入口封閉改道路線。（圖／警方提供）

▼埔鹽系統北向入口封閉改道路線。（圖／警方提供）