地方 地方焦點

海洋老鷹嘉年華15週年　台日墨團隊共同點亮基隆港灣

▲海洋老鷹嘉年華15週年盛大登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海洋老鷹嘉年華15週年盛大登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025基隆國際海洋老鷹嘉年華今（4日）下午熱鬧登場，活動邁入第15週年，在市長謝國樑與大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖領軍下，帶領兩組大型空飄氣球與來自全台、日本及墨西哥等地近50組團體，從國門廣場出發，沿途與街上民眾熱情互動，吸引眾多家庭攜手參與。謝國樑表示，海洋老鷹嘉年華已成為基隆最具代表性的文化品牌，象徵城市從社區走向國際的重要里程碑。

謝國樑指出，15年前擔任立法委員期間，壯觀里長蔡秋霖首度提議推動地方創生活動，他當時全力支持。如今嘉年華在社區居民、藝術團隊與各界共同努力下，已發展為結合文化、觀光與國際交流的城市慶典。今年活動主題聚焦「音樂」、「美食」與「永續發展」，邀請來自日本、墨西哥等國的國際表演團隊，以及社福團體、原住民與新住民隊伍共同參與，透過文化展演與創意交流，展現基隆多元包容的城市精神與國際連結。現場更有搭乘「海洋富士號」郵輪抵達的海外旅客加入行列，共同感受基隆港灣的節慶熱力。

▲海洋老鷹嘉年華15週年盛大登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，本屆嘉年華延續社區營造的核心精神，由大壯觀願景發展協會攜手藝術團隊打造多組以海洋生物為主題的創意花車，展現海洋城市的文化能量與視覺創意。去年深受歡迎的「鷹站長」與今年全新亮相的「萌小鷹」大型空飄氣球也再度登場，成為全場焦點，象徵基隆從在地社區走向國際舞台的文化自信。

文化觀光局長江亭玫表示，除踩街遊行外，國門廣場同步舉辦「海翻市集」，集結超過25個在地美食、文創品牌、永續商品與互動體驗攤位。活動推出滿額抽獎及環保優惠方案，民眾只要自備環保餐具即可享有折扣，並串聯周邊店家推出限定優惠，讓遊客從「吃、逛、玩」到「愛地球」一次滿足，展現永續生活的新樣貌。

▲海洋老鷹嘉年華15週年盛大登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

晚間登場的「夜光派對」為活動掀起高潮，匯聚世代音樂能量與多元風格。除有「愛嶼搖滾校際音樂大賽」冠軍「單先生＆Varsam」與亞軍「無極西瓜刀」熱力開唱，更邀請知名樂團「旺福」及流行歌手「阿蘭AC」壓軸登場，以音樂點亮夜空，為2025基隆國際海洋老鷹嘉年華畫下最璀璨的句點。

謝國樑最後強調，海洋老鷹嘉年華展現基隆文化與城市魅力的融合，未來市府將持續以創意與行動深化文化觀光品牌，讓世界看見港灣城市的熱情與創新。

▲海洋老鷹嘉年華15週年盛大登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海洋老鷹嘉年華15週年盛大登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海洋老鷹嘉年華15週年盛大登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

逢甲商圈名店無預警歇業！　「租金漲2倍做不下去」看板曝

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

