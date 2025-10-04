　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋爆熱38℃到收假　下週「熱帶擾動」掠過北台轉雨

▲▼2021年4月27日出現超級月亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲中秋節可以賞月。示意圖非本文當事人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

今天是中秋連假首日，受到高壓影響全台高溫上看38度，三天連假都會相當炎熱；下週三「熱帶擾動」掠過北台灣海面，將會變天有雨。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週一〔4至6日(中秋連假)〕太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線為過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象署）

▲高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象署）

今日「麥德姆」進入南海，南方水氣增多，恆春半島及花東偶有局部降雨。今日各地區氣溫為：北部24至38度、中部23至36度、南部24至36度、東部22至35度。中央氣象署針對新北市發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

下週二(7日)東側水氣漸增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；西半部晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。下週三、四(8、9日)熱帶擾動掠過東北方海面，北台灣轉有雨。下週五〔10日(國慶)〕熱帶擾動遠離，各地恢復晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。下週三至週五的天氣，視熱帶擾動而定，會再調整，應續觀察。

▲▼「輕颱麥德姆」，偏西北西、今將增強為「中度」，明(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈侵襲海南島、兩廣及越南北部(左圖)。最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，8日20時模擬圖顯示，熱帶擾動已調整為掠過東北方海面(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

▲「輕颱麥德姆」，偏西北西、今將增強為「中度」，明(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈侵襲海南島、兩廣及越南北部(左圖)。8日20時模擬圖顯示，熱帶擾動已調整為掠過東北方海面(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

「輕颱麥德姆」，偏西北西、今將增強為「中度」，明(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈侵襲海南島、兩廣及越南北部。最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)，8日20時模擬圖顯示，熱帶擾動已調整為掠過東北方海面；但各國模式模擬不斷調整、且差異不小，應續觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧用4個字拿下雙11活動　網警告小編：敢騙就抵制
今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了
「鏟子超人別進災區」政府不領情　李鴻源回應了
洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板
台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開
堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位：不知公文怎麼發
中秋烤肉熱門「好市多燒烤片」　女掀開第二層驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷「優先席讓座」風波紅到國外！　韓網反應超意外

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位：不知公文怎麼發

李多慧用4個字拿下雙11活動　網警告小編：敢騙就抵制

今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了

中秋爆熱38℃到收假　下週「熱帶擾動」掠過北台轉雨

基隆4隻黑鳶遭非法鳥網纏死　其中1隻今年剛出生

中秋連假首日「爆1.3倍車潮」　國道10大塞點

中秋烤肉熱門「好市多燒烤片」　女掀開第二層驚呆

「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

黑心肉商病變豬大腸竄全台！縣府要求下架回收　最重關7年罰8千萬

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

【譚兵讀武EP274】1949「流星式」反攻登陸作戰　海空掩護「龍山登陸」靠近老蔣家鄉

北捷「優先席讓座」風波紅到國外！　韓網反應超意外

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位：不知公文怎麼發

李多慧用4個字拿下雙11活動　網警告小編：敢騙就抵制

今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了

中秋爆熱38℃到收假　下週「熱帶擾動」掠過北台轉雨

基隆4隻黑鳶遭非法鳥網纏死　其中1隻今年剛出生

中秋連假首日「爆1.3倍車潮」　國道10大塞點

中秋烤肉熱門「好市多燒烤片」　女掀開第二層驚呆

「圓滾滾麥德姆」西奔登陸將胖成中颱　甩雨台灣腳！

黑心肉商病變豬大腸竄全台！縣府要求下架回收　最重關7年罰8千萬

金智娟61歲太凍齡！　罕見「少女感造型」曝光美成這樣

10月4日星座運勢／魔羯好友曖昧戀愛ing！　雙魚遇貴人財運旺

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇喊：難怪這麼多人去挖泥

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

IG打卡竟成死亡座標！19歲網紅戲水「地點曝光」　遭槍匪埋伏射殺

北捷「優先席讓座」風波紅到國外！　韓網反應超意外

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

柑橘調療癒舒心！Hair Rituel悸動香水一聞就愛上

哈瑪斯同意部分和平計畫　川普喊話以色列：立刻停止轟炸

輝達受制MOU無法覓其他基地　無約路更寬「為何定要T17、18？」

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

生活熱門新聞

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

她買好市多肉片油花太多　網曝可退貨

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

黑心肉商賣病變豬大腸　縣府令下架回收

50嵐古早味「麵茶系列」悄悄上市　全品項都可加

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了

中秋爆熱38℃到收假　下週三北台轉雨

性騷李多慧被搜出是中油員工　業者喊0容忍

更多熱門

相關新聞

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

中央氣象署表示，今年第21號颱風「麥德姆」通過呂宋島逐漸往西穿過南海，往海南島一帶前進，對台灣沒有直接影響，但其外圍雲系導致中秋連假今、明（4、5日）東南部降雨增多，預計今天下半天到明天上半天離台灣相對較近。氣象專家分析，麥德姆將增強達到中度颱風，並登陸中國。

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

中秋連假北台灣高溫飆38度　熱帶擾動往北跑了

中秋連假北台灣高溫飆38度　熱帶擾動往北跑了

快訊／麥德姆颱風生成！明起外圍雲系影響台灣　最新路徑曝

快訊／麥德姆颱風生成！明起外圍雲系影響台灣　最新路徑曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

大樂透連5槓！100萬獎開出9注

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面