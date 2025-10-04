中秋爆熱38℃到收假　下週「熱帶擾動」掠過北台轉雨

▲中秋節可以賞月。示意圖非本文當事人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

今天是中秋連假首日，受到高壓影響全台高溫上看38度，三天連假都會相當炎熱；下週三「熱帶擾動」掠過北台灣海面，將會變天有雨。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週一〔4至6日(中秋連假)〕太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線為過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

▲高溫資訊。（圖／翻攝中央氣象署）



今日「麥德姆」進入南海，南方水氣增多，恆春半島及花東偶有局部降雨。今日各地區氣溫為：北部24至38度、中部23至36度、南部24至36度、東部22至35度。中央氣象署針對新北市發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。



下週二(7日)東側水氣漸增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；西半部晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。下週三、四(8、9日)熱帶擾動掠過東北方海面，北台灣轉有雨。下週五〔10日(國慶)〕熱帶擾動遠離，各地恢復晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。下週三至週五的天氣，視熱帶擾動而定，會再調整，應續觀察。

▲「輕颱麥德姆」，偏西北西、今將增強為「中度」，明(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈侵襲海南島、兩廣及越南北部(左圖)。8日20時模擬圖顯示，熱帶擾動已調整為掠過東北方海面(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

「輕颱麥德姆」，偏西北西、今將增強為「中度」，明(5)日颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈侵襲海南島、兩廣及越南北部。最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)，8日20時模擬圖顯示，熱帶擾動已調整為掠過東北方海面；但各國模式模擬不斷調整、且差異不小，應續觀察。