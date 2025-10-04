李正皓遭辣椒水噴眼！天道盟主嫌出庭　爽快認罪：讓他破相上節目

▲李正皓遭辣椒水襲擊，具有天道盟背景的李姓主嫌當庭認罪。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

政論員李正皓今年6月於電視台門口遭人以辣椒水攻擊，檢警追查發現，具天道盟背景的李姓主嫌因不滿李在節目發言，遂召集3名同夥分工埋伏，下令「臉部下手」企圖讓他毀容，並允諾事成後支付酬勞，4人遭起訴。士林地院3日首開庭，李姓主嫌當庭坦承犯行，但另有2名被告未到庭，全案將另行排期審理。

士院3日首度開庭，4名被告僅2人到庭，其中李姓主嫌當庭認罪，庭訊不到20分鐘即結束；另有2人未出庭，法官諭知將再排期審理。

起訴指出，李男因不滿李正皓在節目發言，6月12日召集3名同夥，並交付辣椒水，指示必須「臉部下手」，揚言要讓對方「破相上節目」，允諾事成後支付5萬元至1萬元不等酬勞，還保證若遭查獲會幫忙交保。

李男事前兩度帶人到李正皓住處與電視台場勘，21歲吳男負責出手攻擊，另一吳男現場調度，陳姓男子則把風。6月19日晚間，3人埋伏電視台外，當李正皓駕車載馬姓女友離開，21歲吳男衝上前假裝糾紛迫使其停車，趁對方搖下車窗瞬間噴灑辣椒水，導致雙眼結膜炎。

案發後，李正皓隨即報警送醫。警方透過監視器、行車紀錄器、通聯紀錄及Telegram對話鎖定嫌犯，4人到案後均承認參與，並咬出李男是主謀。

檢察官認為4人只是臨時性結合，難以認定為犯罪組織，因而僅依《刑法》傷害罪及強制罪起訴。不過，外界對此說法仍有質疑，認為年輕小弟為微薄酬勞鋌而走險，恐怕背後另有操盤者。