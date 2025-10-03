　
    • 　
>
鏟子超人「尿液都咖啡色」嚇傻　醫警告：腎臟恢復不一定沒傷害

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變，國軍及民眾趕赴現場重建。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中秋連假將至，預計將有大批被譽為「鏟子超人」的熱血志工前往花蓮，投入災後重建。有網友表示，他挖土整天回家昏睡，醒來後發現尿液呈現咖啡色，引來醫師杜承哲解釋，「各位真的要連續補水，不要渴了才喝。」

有網友在threads發文表示，「笑死，挖土一天全身肌肉痠痛，一回家昏倒11小時，起床尿尿深咖啡色差點沒被嚇死」，引來1.2萬網友按讚留言。

對此，杜承哲醫師表示，這是橫紋肌溶解的症狀，呼籲鏟子超人們要連續補水，不要渴了才喝，因為拼命的人很多，所以別介意去休息，「橫紋肌溶解症不見得一定會弄壞腎臟，這個人的腎臟後來復原了，但是也不代表一定沒有留下傷害。」

疾病管制署署長羅一鈞日前表示，橫紋肌溶解症，最常見的原因是「肌肉過度的使用」或太激烈的運動，如行軍、跑馬拉松，以小腿肌肉較容易受損，會有嚴重肌肉疼痛、難以行走甚至站立蹲下都受影響。羅一鈞特別提醒橫紋肌溶解症的預防方式：

1. 平常不太運動的人，不宜一時興起從事過度激烈的運動/勞動。

2. 在激烈運動/勞動之後記得多喝開水，以利肌球蛋白的排除，減少腎功能受損的機會。尤其夏天是橫紋肌溶解症的好發季節，運動/勞動時要量力而行，並特別補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。

3. 若出現肌肉疲勞、疼痛、僵硬時就要趕快休息。如果休息後未能正常恢復，及早檢查及就醫。

各位真的要連續補水，不要渴了才喝。 像這樣拼命的人很多，但不要介意休息。 有些酸民就算你兩顆腎臟都掛掉，一樣會說你擺拍，但你的身體比那些酸言酸語重要多了。 橫紋肌溶解症不見得一定會弄壞腎臟，這個人的腎臟後來復原了，但是也不代表一定沒有留下傷害。

杜承哲醫師發佈於 2025年10月3日 星期五
10/02 全台詐欺最新數據

志工橫紋肌溶解運動傷害補水花蓮

