生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

▲▼健身,臥推,健身房,運動。（示意圖／達志影像）

▲許多人運動到一半停住，都被《哆啦A夢》給吸引住了。（示意圖／達志影像）

網搜小組／劉維榛報導

卡通彷彿有種魔力！一名網友笑稱，健身房電視竟播起《哆啦A夢》，瞬間吸引大批人停下運動盯螢幕，連手機都不滑了，場景超爆笑。文章引來破4萬讚爆，「看1000次也不膩」、「沒想到在健身房找到童年」，甚至有人敲碗播放清單，「能播烏龍派出所嗎」、「我們這一家也行」。

一名網友在Threads表示，最近去健身房時，意外發現電視螢幕上不再是平常的球賽轉播，取而代之的竟然是童年回憶滿滿的《哆啦A夢》卡通。

更爆笑的是，原本專注運動的猛男們，一個接一個被哆啦A夢的魅力征服，運動到一半，目光不自覺地被螢幕上的動畫情節牢牢吸住，甚至連手機也不滑了，畫面十分逗趣。

文章一出，留言區瞬間掀起共鳴，「支持播卡通」、「我也只會去播卡通的小吃店吃飯」、「無論外表多堅不可摧，內在永遠是個喜歡被安撫的可愛小朋友」、「希望健身房不要再放新聞台了，真不想看口水戰跟車禍，好想看卡通或動漫」、「以前學校健身房都會放火影忍者、七龍珠、結界師之類的，訓練間都有好燃燒的音樂配著」、「小時候的習慣改不了啊」、「看1000次也不膩」、「沒想到在健身房找到童年」。

另外也有網友許願敲碗，「能播烏龍派出所嗎？」「或是播我們這一家」、「下次可以播七龍珠...美國健身房很愛」、「播兩津勘吉可能效果更好」、「放可愛巧虎島大家還會一起唱喔」。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

健身房運動卡通哆啦A夢

