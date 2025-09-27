　
社會 社會焦點 保障人權

健身房被撞！會員請假避風頭　「館長」喊名譽受損求償百萬吞敗

▲▼ 。（圖／資料照）

▲館長的健身房遭衝撞，認為商譽受損，提告肇事者求償百萬吞敗。（圖／記者黃彥傑攝)

記者郭玗潔／台中報導

台中市31歲林姓男子應徵「館長」陳之漢的健身房失敗，去年6月間開小貨車衝撞陳位於北屯區的健身房旗艦店，所幸沒有造成人員傷亡。台中高分院更一審依林犯強制、毀損罪嫌分別判刑4月、1年2月徒刑。民事上，林男除要賠償健身房大門修復費等費用共13萬4075元外，健身房認為林男造成商譽損失，另再對他求償100萬。台中地院審理，法官認為求償證據不足，判林男免賠。可上訴。

據了解，林男於去年5月疑因到「館長」位於台中市北屯區的健身旗艦店應徵不成，用臉書傳訊給「館長」又未獲回應，憤而於同年6月12日當晚7時，開著小貨車衝撞健身房，還好沒有造成人員傷亡。林男也經法院判賠健身房大門修復費11萬7273元、地磚修復費用1萬417元、營業稅6385元，合計13萬4075元確定。

健身房另提告主張，林男衝撞健身房遭媒體大肆報導，並轉往PTT進行討論，網友紛紛留言「警告意味濃重」、「你館長在亂講話啊、看你下次敢不敢、齁～～」、「最近避風頭還是先跟教練請假」、「先請假避風頭避免遭殃，太恐怖了」，可見連原本的會員聽到這件事，都要請假避風頭，其他考慮參加健身房的人更會望之卻步，已造成健身房極大的商譽損失，要再向林男求償100萬元。。

審理時，林男表示健身房指控無憑無據，且從Google網頁評論可知，使用者只對器材、服務品質、場地等做評論，並沒有提到他開設健身房一事，可見他衝撞健身房和商譽損失沒有因果關係。

法院認為，網友僅提到在案發後近期請假避免去健身房，並沒有提到想退費、想離開健身房，也沒有網友留言原本想加入，卻因發生這件事而作罷，難認健身房因為這件事商譽受損，因證據不足，判林男免賠。

09/26 全台詐欺最新數據

館長健身房求償商譽衝撞

