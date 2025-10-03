　
地方 地方焦點

桃園文學館慶開幕　「東溪綠園」邀您共賞地方文學

▲桃園文學慶開幕

▲桃園文學館開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園區東門國小附近巷弄的「桃園文學館」，3日舉行開幕。市長張善政表示，文學館身為閒置多年的日式宿舍群，具獨特歷史意涵。落成後將以典藏、研究、展示與教育推廣為核心，並規劃兒少閱讀空間，結合輕食、書香與交流功能，融入市民日常的文化角落，邀請市民共賞文學氛圍。

文化局指出，桃園文學館建築設計以「書本」為意象，館內空間兼具展覽、閱讀、典藏與公共服務等多重功能。為慶祝開館，館方同步推出常設展與首檔特展兩大展區，常設展以「文學逗留，在這裡」為題，呈現桃園文學的歷史脈絡與地景特色。

▲桃園文學慶開幕

特展「字影桃源：當在地故事遇上影視改編」則聚焦文學與影視的交會，帶領觀眾重溫鍾肇政《魯冰花》、陳銘磻《報告班長》等經典作品的影視化歷程，展現桃園深厚的文學底蘊。

文化局表示，桃園文學館將於10月4、 5日連續兩日，在鄰近的東溪綠園舉辦「開館系列活動」。現場集結超過三十攤文學市集，廣邀在地獨立書店、出版業者、文創品牌與特色美食參與，並規劃豐富藝文演出，包括「風雅頌古箏樂團」及在地樂團「後站人」的音樂表演，以及適合親子共賞的「何日君再來工作室」故事劇場，邀請市民沉浸於文學、音樂與創意的盛宴。

據指出，「桃園文學館」是在111年4月動土，前桃園市長鄭文燦為了推動地方文學，活化桃園區忠孝街閒置多年且不堪使用的日式宿舍群，規劃興建「桃園文學館」。

10/02 全台詐欺最新數據

馬太鞍溪「5公尺土堤」建設進度曝光　季連成：水流不會再進光復

