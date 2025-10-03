回家發現手裡握著「公投票」被移送　檢察官不起訴台中男

圖、文／鏡週刊

中央選舉委員會於今年8月23日同一天舉辦罷免投票、公民投票，霧峰區蔡姓男子帶著選舉通知書前往投票，在投票時，誤把同樣是白色的選舉通知書當作公投票，投入公投票匭，回家後發現手裡拿的竟是公投票，立即返回投開票所，仍被警方依法移送。經台中地檢署檢察官偵辦後，認為沒有主觀犯意，予以不起訴處分。

蔡姓男子於今年8月23日8時10分許，前往臺中市霧峰區「霧峰聖賢宮-神農大帝廟投開票所」持選舉通知單2張（1張為罷免投票通知單、1張為公民投票通知單），分別至罷免投票領票處領取「第11屆立法委員（臺中市第2選舉區）顏寬恒罷免案（區域）」選票；再至公民投票領票處領取「114年全國性公民投票」選票。蔡男投完票後回家，發現手裡還拿著公投票，嚇得再度返回投開票所，結果當場被警方依涉犯公民投票法第41條罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

蔡男到案辯稱，因為公投票跟罷免投票通知單都是白色，所以不小心把罷免投票通知單投入公投票匭，「我回家才發現不小心把公投票帶回家，就趕緊帶身分證、印章、誤帶回家的公投選票返回原投開票所，並主動告知選務人員。」

檢察官查，蔡男確實主動將攜出的公投票帶回投開票所交給選務人員，因此並無違反公民投票法的主觀犯意，基於罪疑惟輕原則，難逕以該法論罪，且這件選舉的公投票跟罷免投票通知單均為白色，確實有誤認的可能，而事後查看公投票匭內，確實有罷免投票通知單，可見蔡男所言為真，因此做出不起訴處分。



