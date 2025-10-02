　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲中正路一段已經看到乾淨的柏油路。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，全台各地救援隊與物資陸續進駐災區。今（2）日災後救援邁入第10天，隨著各地「鏟子超人」和國軍持續投入清理厚重淤泥，當地傳來好消息，光復車站前的中正路一段，已經能夠看到乾淨的柏油路與標線，令人振奮。

有網友在Threads分享一張照片，「收到來自現場光復英雄的消息：中正路一段，看見乾淨的柏油路了。」畫面讓其他人紛紛感動留言，「才幾天而已，台灣的救災英雄們真的是太有效率了」、「謝謝每個善良的台灣人」、「大家辛苦了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

留言處則有人貼出9月28日的照片，「要感動死，9/28去還是長這樣，今天就已經像新的一樣，有一種把世界原廠重置的感覺。」

在 Threads 查看

還有人感性留言，「台灣的救災史又寫下了濃墨重彩的一筆！2035年的中秋佳節回來看看，十年前那我們用愛與汗水鏟出來的道路，為花蓮光復的鄉親找到回家的路！一定很驕傲、一定很感動，謝謝各路超人，敬禮！」「平常能看到的風景，努力過後只是還原，但大家看到的結果就是感動。台灣只缺團結，真的不需要網路酸民、發災難財的那種人。」

※本文獲原PO授權引用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

光復受災戶領5萬慰助金「明起8定點發放」　10／4起農會可領

鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

光復受災戶領5萬慰助金「明起8定點發放」　10／4起農會可領

鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

Sora 2「一句話生成影片」全網瘋用　完整指令步驟、使用資格公開

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

金喜善連假前痛失家人！母親驟逝享壽86歲　女兒、老公守身旁

《傳說對決》攜手星展推聯名信用卡　課金、外送每月最高1000回饋

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

備妥大量屍袋！印尼學校倒塌「失聯59人恐全罹難」　重型機械開挖

【雨神同行】烤肉到一半突下大雨　齊力扛傘棚畫面超逗趣XD

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多熱門

相關新聞

花蓮縣府10/3起發放受災戶5萬救助金

花蓮縣府10/3起發放受災戶5萬救助金

花蓮縣政府今（2）日召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，除了說明目前各項災後復原工作進度外，也表示自明日起分別在光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮的8處據點發放現金，每戶慰助金新台幣5萬元，罹難者家屬則可獲得100萬元慰問金。

光復災民多項稅捐減免　明起8定點發放5萬慰助金

光復災民多項稅捐減免　明起8定點發放5萬慰助金

花蓮募款達7.8億！首波已撥1.6億

花蓮募款達7.8億！首波已撥1.6億

他去花蓮幫忙　包租代管人掏腰包「幫減租」

他去花蓮幫忙　包租代管人掏腰包「幫減租」

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

關鍵字：

花蓮救災柏油路災區光復鏟子超人

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面