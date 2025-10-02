災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

▲中正路一段已經看到乾淨的柏油路。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，全台各地救援隊與物資陸續進駐災區。今（2）日災後救援邁入第10天，隨著各地「鏟子超人」和國軍持續投入清理厚重淤泥，當地傳來好消息，光復車站前的中正路一段，已經能夠看到乾淨的柏油路與標線，令人振奮。

有網友在Threads分享一張照片，「收到來自現場光復英雄的消息：中正路一段，看見乾淨的柏油路了。」畫面讓其他人紛紛感動留言，「才幾天而已，台灣的救災英雄們真的是太有效率了」、「謝謝每個善良的台灣人」、「大家辛苦了。」

留言處則有人貼出9月28日的照片，「要感動死，9/28去還是長這樣，今天就已經像新的一樣，有一種把世界原廠重置的感覺。」

還有人感性留言，「台灣的救災史又寫下了濃墨重彩的一筆！2035年的中秋佳節回來看看，十年前那我們用愛與汗水鏟出來的道路，為花蓮光復的鄉親找到回家的路！一定很驕傲、一定很感動，謝謝各路超人，敬禮！」「平常能看到的風景，努力過後只是還原，但大家看到的結果就是感動。台灣只缺團結，真的不需要網路酸民、發災難財的那種人。」

