　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸客踹鹿餵食大便仙貝！高市早苗唱和歌抱不平　日媒卻說：沒這回事

▲▼自民黨總裁候選人高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨總裁候選人高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨總裁選舉將於明（4）日舉行，高市早苗在政見發表會上詠唱和歌《萬葉集》，提及奈良縣的鹿隻遭中國觀光客暴力對待，引發輿論關注。不過，日媒記者實地走訪奈良公園及周邊商店，當地店家與觀光業者均表示，並未親眼目睹或聽聞有觀光客虐待鹿的情形，顯示高市的說法與現場觀察存在落差。

日媒《朝日新聞》實際走訪奈良縣，9月底的平日，奈良公園內遊客絡繹不絕，能輕易聽到包括中文、英文與韓文等外語。許多遊客手持仙貝餵食鹿，或與鹿合影留念。偶爾有遊客因許多鹿靠近而慌忙用手推開或用瓶子驅趕，但多數情況屬於驚嚇或自我防護，而非刻意虐待。

不過，去年就有多起奈良公園鹿隻遭觀光客暴力對待的新聞，甚至還有陸客餵食「大便仙貝」。

奈良縣統計，2023年前來訪的外國遊客中，中國遊客占比達15.3%，部分遊客因鹿意外接觸而感到困惑，並非主動傷害。

▲▼奈良公園春日大社舉行「鹿寄」活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈良公園春日大社舉行「鹿寄」活動。（圖／達志影像／美聯社）

奈良公園的鹿為日本政府保育且重視的野生動物，如何與人保持適當距離一直是管理課題。當地行政單位與警方長期呼籲遊客尊重鹿，避免造成傷害。同時，奈良公園的鹿已被指定為國家天然紀念物，若故意傷害鹿，將可能觸犯文化財保護法並面臨刑事處罰。

當地觀光從業人員與店家均表示，並未見到有觀光客惡意攻擊鹿的情況。一名在東大寺參道連日工作的29歲女性表示，奈良觀光人潮密集且易被注意到，若有惡意攻擊，立刻會被察覺。另一位在公園內賣鹿仙貝長達10年的69歲女性，也說從未看過類似行為。

奈良鹿愛護會去年出動1200次救助行動，但未發現疑似因人為暴力造成的傷害事件。對此，一名來自上海的中國遊客認為，網路上針對外國遊客虐待鹿的指責過於片面，動物驚嚇導致的反應可能隨處可見，將矛頭指向外國人並不公平。

奈良市統計，2024年觀光客總數約1487萬人，其中外國遊客達298萬人，較去年增加61.4%，成為疫情後觀光回暖的主要動力。奈良站附近的餅飯殿商店街約100家店鋪中，平日約8成、週末約5成為外國遊客。店主表示，透過提供餐飲、雜貨、和服、鐘錶等服務，以及舉辦活動吸引外國客群，來訪人數已回升至平日1萬人、週末2萬人以上。

當地店家普遍認為，排除外國觀光客的主張並不利於地方經濟，應透過教育與行政合作，建立人鹿共生的旅遊環境。

►陸客踹奈良鹿、餵「大便仙貝」！日人一招反制　陸母子當場嚇慘

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸十一長假高速太塞了！民眾下車「跳廣場舞、打羽球」
台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億
快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！4師兄姐涉殺人
陳玉珍遭爆「介入員工升遷案」　中華電信緊急回應
快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是
快訊／三地集團總裁鍾嘉村遭聲押　2000萬交保
台籍詐騙集團頭目在柬埔寨被抓！　姓名長相曝光
快訊／台中美國學校食物中毒！人數增至32人　童CALL家長求
獨／起底劉香軍老公網軍帝國！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陸客踹鹿餵食大便仙貝！高市早苗唱和歌抱不平　日媒卻說：沒這回事

23歲劍橋女大生罹癌拒化療！　聽媽媽的話「每天咖啡灌腸」病逝

台籍詐騙集團頭目在柬埔寨被抓！　姓名長相曝光

日男警「強吻、揉胸」女下屬被捕！看守所輕生　搶救7日仍不治

直播中墜崖！23歲攀岩網紅挑戰「915m峭壁」　命喪優勝美地

櫻花妹「回前男友家」拿東西　遭恐怖情人狂砍數十刀慘死

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

男二手商店挖寶　西裝口袋發現「2萬元現金」嗨爆：剛好很缺錢

德黑蘭缺水、地層下陷危機　伊朗總統：別無選擇「必須遷都」

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

陸客踹鹿餵食大便仙貝！高市早苗唱和歌抱不平　日媒卻說：沒這回事

23歲劍橋女大生罹癌拒化療！　聽媽媽的話「每天咖啡灌腸」病逝

台籍詐騙集團頭目在柬埔寨被抓！　姓名長相曝光

日男警「強吻、揉胸」女下屬被捕！看守所輕生　搶救7日仍不治

直播中墜崖！23歲攀岩網紅挑戰「915m峭壁」　命喪優勝美地

櫻花妹「回前男友家」拿東西　遭恐怖情人狂砍數十刀慘死

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

男二手商店挖寶　西裝口袋發現「2萬元現金」嗨爆：剛好很缺錢

德黑蘭缺水、地層下陷危機　伊朗總統：別無選擇「必須遷都」

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫無奈：有的案子單純是壞人行為

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

最後身影曝！30歲男心靈療癒慘死...「突破關卡」不成淪冤魂

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

中秋連假雲林警方啟動交管　西螺大橋封5天、虎尾匝道有管制

士林分署愛心大進擊！戚風蛋糕配AI漫畫　療癒童心中秋夜

虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！受傷又瘦到皮包骨...4師兄姐涉殺人

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

國際熱門新聞

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

2歲娃登基「尼泊爾活女神」！

294乘客崩潰！　韓亞航空沒載行李直接起飛

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

外媒：陸若犯台　「這群人」無處可逃遭犧牲

政府關門2天美股再創新高　台積電ADR反跌0.12%

大馬23名志工失聯　SNCC：確定遭以軍方扣押

鏟子超人登《衛報》　居民：志工比政府先到

遊日小心！日本全國進入「流感季」

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響

更多熱門

相關新聞

日男警強吻、揉胸女下屬被捕！看守所輕生

日男警強吻、揉胸女下屬被捕！看守所輕生

日本福岡縣一名52歲警察因涉嫌猥褻女性下屬遭到逮捕起訴，然而他卻在看守所企圖輕生，經過數日搶救後，最終仍於2日不治身亡。

櫻花妹回前男友家拿東西　遭砍數十刀亡

櫻花妹回前男友家拿東西　遭砍數十刀亡

日本母女逛超商！他見1舉動喊「文化衝擊」

日本母女逛超商！他見1舉動喊「文化衝擊」

櫻花妹「未滿13歲」遭爸爸活金主硬上猥褻

櫻花妹「未滿13歲」遭爸爸活金主硬上猥褻

九族文化村《妖祭：起源》X恐怖電影《泥娃娃》　萬聖節打造沉浸式驚悚體驗

九族文化村《妖祭：起源》X恐怖電影《泥娃娃》　萬聖節打造沉浸式驚悚體驗

關鍵字：

日韓要聞日本大便先貝陸客奈良公園高市早苗鹿

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面