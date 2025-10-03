陸客踹鹿餵食大便仙貝！高市早苗唱和歌抱不平　日媒卻說：沒這回事

▲自民黨總裁候選人高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨總裁選舉將於明（4）日舉行，高市早苗在政見發表會上詠唱和歌《萬葉集》，提及奈良縣的鹿隻遭中國觀光客暴力對待，引發輿論關注。不過，日媒記者實地走訪奈良公園及周邊商店，當地店家與觀光業者均表示，並未親眼目睹或聽聞有觀光客虐待鹿的情形，顯示高市的說法與現場觀察存在落差。

日媒《朝日新聞》實際走訪奈良縣，9月底的平日，奈良公園內遊客絡繹不絕，能輕易聽到包括中文、英文與韓文等外語。許多遊客手持仙貝餵食鹿，或與鹿合影留念。偶爾有遊客因許多鹿靠近而慌忙用手推開或用瓶子驅趕，但多數情況屬於驚嚇或自我防護，而非刻意虐待。

不過，去年就有多起奈良公園鹿隻遭觀光客暴力對待的新聞，甚至還有陸客餵食「大便仙貝」。

奈良縣統計，2023年前來訪的外國遊客中，中國遊客占比達15.3%，部分遊客因鹿意外接觸而感到困惑，並非主動傷害。

▲奈良公園春日大社舉行「鹿寄」活動。（圖／達志影像／美聯社）

奈良公園的鹿為日本政府保育且重視的野生動物，如何與人保持適當距離一直是管理課題。當地行政單位與警方長期呼籲遊客尊重鹿，避免造成傷害。同時，奈良公園的鹿已被指定為國家天然紀念物，若故意傷害鹿，將可能觸犯文化財保護法並面臨刑事處罰。

當地觀光從業人員與店家均表示，並未見到有觀光客惡意攻擊鹿的情況。一名在東大寺參道連日工作的29歲女性表示，奈良觀光人潮密集且易被注意到，若有惡意攻擊，立刻會被察覺。另一位在公園內賣鹿仙貝長達10年的69歲女性，也說從未看過類似行為。

奈良鹿愛護會去年出動1200次救助行動，但未發現疑似因人為暴力造成的傷害事件。對此，一名來自上海的中國遊客認為，網路上針對外國遊客虐待鹿的指責過於片面，動物驚嚇導致的反應可能隨處可見，將矛頭指向外國人並不公平。

奈良市統計，2024年觀光客總數約1487萬人，其中外國遊客達298萬人，較去年增加61.4%，成為疫情後觀光回暖的主要動力。奈良站附近的餅飯殿商店街約100家店鋪中，平日約8成、週末約5成為外國遊客。店主表示，透過提供餐飲、雜貨、和服、鐘錶等服務，以及舉辦活動吸引外國客群，來訪人數已回升至平日1萬人、週末2萬人以上。

當地店家普遍認為，排除外國觀光客的主張並不利於地方經濟，應透過教育與行政合作，建立人鹿共生的旅遊環境。

