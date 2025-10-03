惡男見學童過馬路秒停車！隨機砍人最新畫面曝　冷靜調頭落跑

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗市中正路一間超商昨（2）日下午發生隨機殺人事件，40多歲邱姓男子「手綁刀」隨機攻擊路人，鎖定放學的學童追逐砍殺，造成2名11歲女童及1名50歲男子受傷。從監視器畫面可以看到，邱男當時騎機車經過超商旁的路口，剛好看到一群小學生過馬路，立即把機車停在路口，下車後衝向學童砍人，行兇後還若無其事騎上機車，調頭離開現場。現在，他冷靜犯案的過程也曝光。

邱男十年前就曾在同間超商犯下隨機殺人案件，當時導致4人受傷，而邱今年3月才剛出獄，未料又發生相同事件，邱男弟弟表示，哥哥有吸毒惡習，也因此經常有被害妄想，此次犯案的原因不明。

▲邱男騎機車看到前方有多名學童在過馬路，才停下追逐學童犯案。（圖／記者楊永盛翻攝）

事發當時，邱男騎機車經過超商旁的路口，見到前方有多名學童正在過馬路，立即將機車停在路口，並下車行兇，他用預先綁在手上的刀具刺傷2名11歲女童與1名50歲男子，隨後若無其事騎上機車，還冷靜將機車調頭，沿著原路逃離現場，返回距離案發地點約百公尺的住家。

警方獲報後，火速前往邱男住家展開圍捕，雙方短暫對峙，最後由員警合力逮捕。全案一共造成3人受傷，其中一名11歲女童受有左胸穿刺傷，造成血胸，另名11歲女童則是受有前胸表淺傷、右手肘撕裂傷，一名50歲林姓男子右上腹及背部穿刺傷，警方將進一步釐清兇嫌犯案動機。

▲犯案後邱男慢悠悠迴轉逃離現場，返回約百公尺的住家。（圖／記者楊永盛翻攝）