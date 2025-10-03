　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡男見學童過馬路秒停車！隨機砍人最新畫面曝　冷靜調頭落跑

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

苗栗市中正路一間超商昨（2）日下午發生隨機殺人事件，40多歲邱姓男子「手綁刀」隨機攻擊路人，鎖定放學的學童追逐砍殺，造成2名11歲女童及1名50歲男子受傷。從監視器畫面可以看到，邱男當時騎機車經過超商旁的路口，剛好看到一群小學生過馬路，立即把機車停在路口，下車後衝向學童砍人，行兇後還若無其事騎上機車，調頭離開現場。現在，他冷靜犯案的過程也曝光。

邱男十年前就曾在同間超商犯下隨機殺人案件，當時導致4人受傷，而邱今年3月才剛出獄，未料又發生相同事件，邱男弟弟表示，哥哥有吸毒惡習，也因此經常有被害妄想，此次犯案的原因不明。

▲邱男騎機車看到前方有多名學童在過馬路，才停下追逐學童犯案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲邱男騎機車看到前方有多名學童在過馬路，才停下追逐學童犯案。（圖／記者楊永盛翻攝）

事發當時，邱男騎機車經過超商旁的路口，見到前方有多名學童正在過馬路，立即將機車停在路口，並下車行兇，他用預先綁在手上的刀具刺傷2名11歲女童與1名50歲男子，隨後若無其事騎上機車，還冷靜將機車調頭，沿著原路逃離現場，返回距離案發地點約百公尺的住家。

警方獲報後，火速前往邱男住家展開圍捕，雙方短暫對峙，最後由員警合力逮捕。全案一共造成3人受傷，其中一名11歲女童受有左胸穿刺傷，造成血胸，另名11歲女童則是受有前胸表淺傷、右手肘撕裂傷，一名50歲林姓男子右上腹及背部穿刺傷，警方將進一步釐清兇嫌犯案動機。

▲犯案後邱男慢悠悠迴轉逃離現場，返回約百公尺的住家。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲犯案後邱男慢悠悠迴轉逃離現場，返回約百公尺的住家。（圖／記者楊永盛翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
穿運動內衣救災被罵：學學李多慧！　「H級子瑜」寄存證信函
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童　傷勢加重進ICU
北捷踹飛白髮婦！警書面通知台大高材生　到案時間曝
快訊／見小學生過馬路秒停車砍人！　最新畫面曝
快訊／台大高材生清空IG！　首度回應了
北醫前院長「約泡」美魔女2小時！　判決出爐
快訊／10月底開始普發1萬？　卓榮泰曝時序
快訊／台中女陳屍地下室！　全身僵硬
為救女童！正義父遭砍重傷　女兒淚求集氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

快訊／新北男半夜騎車出門失聯！妻著急報警　尋獲時已成冰冷浮屍

惡男見學童過馬路秒停車！隨機砍人最新畫面曝　冷靜調頭落跑

毒駕「導航出錯」直接帶到警面前　駕駛下場慘了

已是戀人模式！與北醫前院長「約泡」2hrs　生醫美魔女判賠50萬

快訊／台中女陳屍地下室！全身僵硬死亡多時　女兒發現急報案

北捷車廂內踹飛白髮婦！警發書面通知年輕人　到案時間曝光

正義父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過　淚求外界集氣

中壢警新竹轟10多槍抓槍砲犯！他開保時捷突圍跑了　躲7天終落網

隨機殺人傷2童！血濕透2條大毛巾　勇師現身：一定要把孩子救下

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

快訊／新北男半夜騎車出門失聯！妻著急報警　尋獲時已成冰冷浮屍

惡男見學童過馬路秒停車！隨機砍人最新畫面曝　冷靜調頭落跑

毒駕「導航出錯」直接帶到警面前　駕駛下場慘了

已是戀人模式！與北醫前院長「約泡」2hrs　生醫美魔女判賠50萬

快訊／台中女陳屍地下室！全身僵硬死亡多時　女兒發現急報案

北捷車廂內踹飛白髮婦！警發書面通知年輕人　到案時間曝光

正義父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過　淚求外界集氣

中壢警新竹轟10多槍抓槍砲犯！他開保時捷突圍跑了　躲7天終落網

隨機殺人傷2童！血濕透2條大毛巾　勇師現身：一定要把孩子救下

大掃除櫥櫃翻出「一盒刮刮樂彩券」　女驚喜中300萬元頭獎

諾貝爾獎6日揭曉　「川普主義」翻轉國際秩序！全球關注和平獎歸屬

豬其實很聰明？研究揭牠們懂解題、記路線還會用工具

男子車禍無外傷兩天後才就醫　一查「脾臟破裂」險喪命

台灣進口「Mazda跨界休旅最低74.9萬」比國產還便宜！新年式CX-3開賣

東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃　即日起開放預購

跟《羊蹄山戰鬼》玩北海道！前進地獄谷、羊蹄山重現遊戲足跡

叫車沒搭「被平台扣40元取消費」　消基會批不合理：4招自保

犯罪側寫看見純粹的惡：他們無法停止自己

花蓮大叔「家當全沒了」卻婉拒領物資！她聽原因：好體貼的人

【鏟子國王出征】新北國王隊35人災區開鏟！ 林書緯也揮汗上陣

社會熱門新聞

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

內湖10歲女童多日未到學校　與媽媽陳屍住處

隨機殺人「兇嫌背景曝光」！13歲就吸食海洛因

苗栗隨機砍人！　10年前受害「男大生」發聲

即／三地集團總裁鍾嘉村上午被起訴　又涉他案遭搜索

女高中生「西門町大樓」被霸凌！　5男女樓梯間圍毆

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

即／台中七期商辦驚傳墜樓！1男臟器外露慘死

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄救人　身分曝

更多熱門

相關新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

苗栗市中正路2日發生隨機砍人案！48歲邱姓男子10年前在超商曾犯下砍殺4人未遂的案件，未料今年3月服刑完畢出獄後再度於同間超商殺人，造成1名50歲林姓男子與2名11歲女童受傷，其中林男為了替受傷女童報警，遭背後的邱男砍傷，而他事發後跑到附近診所求救的畫面也曝光！

女童中刀氣血胸！醫曝下手狠「想殺死對方」

女童中刀氣血胸！醫曝下手狠「想殺死對方」

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

苗栗超商砍人魔再犯！陳彥婷怒批「要死自己去死」

苗栗超商砍人魔再犯！陳彥婷怒批「要死自己去死」

關鍵字：

苗栗隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面