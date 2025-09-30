台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

▲涉犯京華城案的台北市前市長柯文哲（前中），今（30日）到台北地院出庭，虧台北市政風處新聞稿出包、「難道已被中共接管？」（圖／記者徐文彬攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（30日）以證人身分傳喚被告應曉薇應訊，同案被告柯文哲再批檢方羅織罪名，卻提不出他跟應曉薇有犯意聯絡的證據，柯並虧台北市政風處日前發布新聞稿，回應他質疑的政治偵防時，竟稱呼他「柯前領導」，難道已被中共接管，不然怎用中共語氣發稿。

應曉薇今作證逾3小時，堅稱僅在3次便當會中，請柯文哲關心京華城訴求，但比起她同時間提出的其他個案，京華城重要性很低，頂多談論1分鐘，她幫京華城轉達陳情文件，但不知道內容，因她看不懂，她嬌喊別把台北市議員想得太偉大，她更沒替京華城施壓官員，還一臉歉意對柯文哲說「抱歉啊柯市長，我們不熟」。

柯文哲回應指出，再次強調任內除了3次便當會，他從沒跟應曉薇私下聯絡，彼此連電話、LINE都沒有，若依起訴內容，他跟應曉薇、沈慶京共謀圖利京華城，怎會他8年市長任內，除了市長與議員的定期便當會、就沒跟應曉薇另外一起吃過飯。

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇（右），今（30日）以證人身分到台北地院出庭，她的女兒應佳妤（左）旁聽陪同。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲批檢方羅織罪名、編出很多故事，卻無法舉證他跟應曉薇的犯意聯絡，證據到底在哪裡？

柯文哲說，上周四（9月25日）開庭，檢方拿出他擔任8年市長期間行事曆，說是台北市政風處提供，裡面有很多他私人行程，他批政風處對他從事政治偵防，政風處當天深夜發布新聞稿回應，不但錯字百出，還稱呼他「柯前領導」而非「柯前市長」，把「伺服器」寫成「檔案服務器」。

柯文哲笑虧台北市政風處難道已被中共接管，不然怎用中共語氣寫新聞稿，市府高層連看都沒先看過就發出。

柯文哲口風一變，嚴肅指出台北市政風處提供檢方的這份行事曆，從2013年開始記錄，但他2014年才上任，難道提前1年就預知他會當市長？

柯文哲批檢方羅織罪名、越描越黑，他很同情公訴檢察官要收拾偵查檢察官林俊言的爛攤子。

審判長打斷柯，要他針對應曉薇證詞表示意見，柯說應曉薇是國民黨議員，若論議員惡劣排行榜，應曉薇還排不上，「她只是講話嗲聲嗲氣」，但應曉薇提出的事項，若公務員覺得不舒服，就會提報晨會，讓市長裁示怎麼做、市長就要扛責任。

柯文哲強調，但是京華城案從沒提報過晨會。他重申「我還是相信我的公務員」，也認為應曉薇並沒有造成公務員心理壓力。

北院上周四開庭時，檢辯爭論卷證裡1份京華城改建設計示意圖，原因是沈慶京在圖邊空白處，寫著「走向宇宙方舟」等字句，第1頁還貼1張柯文哲手諭「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」的便利貼。

檢方表示這份設計示意圖來自台北市政風處函覆的PDF檔，點開檔案，第1頁示意圖上就有這張手諭便利貼，檢方沒做任何加工。柯文哲和辯護律師團質疑真實性，並指政風處還將柯文哲市長任內的行事曆提供檢方，檔案匯出時間是在2022年，當時檢方還沒開始偵辦京華城案。

柯文哲和律師批台北市政風處對首長從事政治偵防，且全國政風一條鞭、都隸屬於廉政署。台北市政風處上周四深夜在官網發布新聞稿澄清，卻出現「政治調查防務工作」、「嬰兒所指」、「台北非地檢署」等怪異詞句，以及柯所稱的「柯前領導」等用語，政風處隨即下架修改後重新上架新聞稿。