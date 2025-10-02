前3個月最甜蜜、中間最崩潰？專家解析「3-6-9戀愛定律」

▲戀愛專家提醒，交往前九個月是認識彼此的重要階段：前3個月甜蜜熱戀，中間3個月最考驗真實契合度，最後3個月則是決定是否繼續走下去的關鍵期。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人都認為新戀情開始的那段日子，是最迷人的；約會前會緊張到心跳加速、腦中浮現無數甜蜜幻想，傳訊息時多加幾個愛心貼圖都不嫌多；你甚至會想：「對方真的太完美了！」根本沒空挑毛病。然而，如果你曾經歷過熱戀不到3個月就突然被分手或被冷淡對待，那TikTok爆紅的「3-6-9戀愛法則」或許能幫到你。用戶@bbybergz分享，這個法則特別適合一開始談戀愛就太投入、容易對感情抱持不切實際期待的人。

國外網站《Bustle》文章表示，這個法則提醒戀人們，在交往的前九個月應聚焦在三個重點：化學反應（chemistry）、契合度（compatibility）、承諾度（commitment），避免將一時的心動誤當成真正的合拍，並更理性地判斷彼此是否適合長久走下去。

另一位創作者@annabellegesson則指出，這個法則也能用來描述新戀情的三個階段：前3個月是蜜月期、接下來3個月開始面對現實摩擦、最後3個月則是能決定去留的關鍵時期。

什麼是「3-6-9戀愛法則」？

根據心理學家暨感情專家Sabrina Romanoff博士表示，「3-6-9戀愛法則」能幫助人們判斷一段關係是否值得長期發展，特別適合容易太快投入、或常被突然消失（ghosting）、分手後又後悔的人。

1～3個月：甜蜜蜜月期

這是戀情最夢幻的時期，一切都很順利又浪漫，感覺像浪漫喜劇成真。你們頻繁約會、傳訊息、黏在一起，對彼此充滿熱情。

Romanoff解釋，這階段通常維持約三個月，是因為雙方仍在用「理想型濾鏡」看對方，還未真正認識彼此的缺點。大家在蜜月期都會表現出最好的一面，很容易以為遇見了完美伴侶；但光是吃飯、看電影，很難真正判斷兩人的生活習慣與價值觀是否契合。

3～6個月：摩擦期與現實檢驗

蜜月期結束後，現實逐漸浮現。這時你可能開始發現對方的小缺點，例如旅行時餓了就愛抱怨、同居後會為了冰箱裡的剩菜起爭執。

Romanoff指出，這段時間常會出現小爭吵與分歧，也可能開始遇到更大的問題，例如工作態度不同、對時間觀念落差大。許多情侶會在這個階段感到失望甚至分手，因為幻想逐漸消退。

6～9個月：關鍵抉擇期

熬過初期的甜蜜與中期的摩擦後，進入第六到第九個月，戀情逐漸趨於平穩，也該好好思考：眼前這個人，是你能接受他的真實模樣並願意長期相處的對象嗎？

Romanoff表示，這時候你已經大致看清對方在爭執、生活細節與日常溝通上的樣貌，九個月也足夠彼此了解對方的價值觀與未來目標，是適合決定是否更進一步承諾的時機。

該留下還是該放手？

Romanoff提醒，許多情侶會在蜜月期結束時就草率分手，但若想建立長久關係，必須願意撐過三到六個月的初次摩擦與挑戰。不過，這並不表示要無視明顯的警訊或容忍真正的有害關係。

她說：「健康的關係應該讓你能展現更好的自己，彼此願意接納成長過程中的不完美，也能在差異中互相支持。」「3-6-9法則」能幫助戀人放慢腳步、了解戀情發展的正常過程，避免因誤判一時激情或失落而做出衝動決定。