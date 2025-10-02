失眠不只影響隔天精神！美研究：慢性失眠恐加速腦部老化、提高失智風險

▲美國梅約診所研究顯示，中高齡若長期失眠，認知功能下降速度更快，MRI與PET掃描更發現腦部已有早期損傷與類澱粉斑塊堆積，恐提高未來失智風險。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你有失眠困擾嗎？日本網站《TRILL》文章分享，長期「睡不著」不僅會讓白天精神不濟、工作表現下降，最新研究更指出，它可能讓大腦老化速度加快。

美國梅約診所（Mayo Clinic）在2025年9月10日於《Neurology》期刊發表研究指出，中高齡族群若長期受慢性失眠困擾，隨著年齡增長，不僅記憶力、思考力下降得更快，腦部也出現更多與老化相關的物理性變化。研究顯示，失眠並非單純的情緒或睡眠問題，而是攸關長期腦部健康的重要因素。

失眠讓大腦提早「老」3.5歲

研究團隊針對美國明尼蘇達州2750名50歲以上、初期無重大神經與精神疾病的長者進行長期追蹤。根據醫療紀錄，若在至少間隔30天以上的診斷中被確認患有失眠症，即歸入「慢性失眠」組；其餘則為「非失眠」組。最終共有443人屬於慢性失眠組、2307人屬於非失眠組。

所有受試者皆定期接受包括記憶、語言、執行功能及空間認知在內的認知測驗，以計算並追蹤「認知健康分數」。結果顯示，慢性失眠組的整體認知分數下降速度，明顯快於非失眠組，且在研究期間罹患**輕度認知障礙（MCI）或失智症的風險高出40%。這相當於大腦老化提早3.5年。

尤其中、長期既有失眠又自述睡眠時數減少者，在研究開始時就顯現較低的認知分數，顯示腦部可能早已出現傷害。

MRI、PET掃描揭示腦部變化

進一步針對部分受試者進行MRI與PET腦部影像檢查，發現慢性失眠且睡眠時數偏短的人，大腦中出現更多小型腦部損傷（通常與腦血流異常或小血管病變有關），這些細微損傷被視為腦部老化及失智高風險的早期警訊。

PET檢查則顯示，這群人腦中阿茲海默症相關的「類澱粉斑塊」累積量更高，其影響程度甚至可與帶有阿茲海默症高風險基因APOE ε4的狀態相提並論。這意味睡眠障礙不僅牽涉腦血管健康，也可能與神經退化疾病相關蛋白質的堆積息息相關。

有趣的是，若屬於「雖有失眠但睡眠時數足夠」的人，則較少觀察到上述損傷與蛋白質堆積，顯示睡眠的「質」與「量」都會影響腦部健康。

藥物使用仍需更多研究

研究也觀察了安眠藥的影響，結果未顯示藥物使用會加速認知衰退或腦部結構改變。但由於未進一步分析劑量與用藥期間，學者強調仍需後續研究釐清藥物長期使用對腦部健康的影響。

專家提醒：改善睡眠品質刻不容緩

研究團隊指出，慢性失眠不只是睡不好或心情煩躁，更可能加快大腦老化並提高未來失智風險。專家呼籲，中高齡族群若長期失眠或睡眠不足，應積極尋求醫療協助，檢視並改善睡眠品質，才能延緩認知功能退化、守護腦部健康。

