失眠不只影響隔天精神！美研究：慢性失眠恐加速腦部老化、提高失智風險

▲▼睡眠,失眠,腦部,老化,失智,阿茲海默症。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲美國梅約診所研究顯示，中高齡若長期失眠，認知功能下降速度更快，MRI與PET掃描更發現腦部已有早期損傷與類澱粉斑塊堆積，恐提高未來失智風險。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你有失眠困擾嗎？日本網站《TRILL》文章分享，長期「睡不著」不僅會讓白天精神不濟、工作表現下降，最新研究更指出，它可能讓大腦老化速度加快。

美國梅約診所（Mayo Clinic）在2025年9月10日於《Neurology》期刊發表研究指出，中高齡族群若長期受慢性失眠困擾，隨著年齡增長，不僅記憶力、思考力下降得更快，腦部也出現更多與老化相關的物理性變化。研究顯示，失眠並非單純的情緒或睡眠問題，而是攸關長期腦部健康的重要因素。

失眠讓大腦提早「老」3.5歲

研究團隊針對美國明尼蘇達州2750名50歲以上、初期無重大神經與精神疾病的長者進行長期追蹤。根據醫療紀錄，若在至少間隔30天以上的診斷中被確認患有失眠症，即歸入「慢性失眠」組；其餘則為「非失眠」組。最終共有443人屬於慢性失眠組、2307人屬於非失眠組。

所有受試者皆定期接受包括記憶、語言、執行功能及空間認知在內的認知測驗，以計算並追蹤「認知健康分數」。結果顯示，慢性失眠組的整體認知分數下降速度，明顯快於非失眠組，且在研究期間罹患**輕度認知障礙（MCI）或失智症的風險高出40%。這相當於大腦老化提早3.5年。

尤其中、長期既有失眠又自述睡眠時數減少者，在研究開始時就顯現較低的認知分數，顯示腦部可能早已出現傷害。

MRI、PET掃描揭示腦部變化

進一步針對部分受試者進行MRI與PET腦部影像檢查，發現慢性失眠且睡眠時數偏短的人，大腦中出現更多小型腦部損傷（通常與腦血流異常或小血管病變有關），這些細微損傷被視為腦部老化及失智高風險的早期警訊。

PET檢查則顯示，這群人腦中阿茲海默症相關的「類澱粉斑塊」累積量更高，其影響程度甚至可與帶有阿茲海默症高風險基因APOE ε4的狀態相提並論。這意味睡眠障礙不僅牽涉腦血管健康，也可能與神經退化疾病相關蛋白質的堆積息息相關。

有趣的是，若屬於「雖有失眠但睡眠時數足夠」的人，則較少觀察到上述損傷與蛋白質堆積，顯示睡眠的「質」與「量」都會影響腦部健康。

藥物使用仍需更多研究

研究也觀察了安眠藥的影響，結果未顯示藥物使用會加速認知衰退或腦部結構改變。但由於未進一步分析劑量與用藥期間，學者強調仍需後續研究釐清藥物長期使用對腦部健康的影響。

專家提醒：改善睡眠品質刻不容緩

研究團隊指出，慢性失眠不只是睡不好或心情煩躁，更可能加快大腦老化並提高未來失智風險。專家呼籲，中高齡族群若長期失眠或睡眠不足，應積極尋求醫療協助，檢視並改善睡眠品質，才能延緩認知功能退化、守護腦部健康。

參考文獻

Chronic insomnia linked to faster cognitive decline and brain aging
https://www.psypost.org/chronic-insomnia-linked-to-faster-cognitive-decline-and-brain-aging/

Associations of Chronic Insomnia, Longitudinal Cognitive Outcomes, Amyloid-PET, and White Matter Changes in Cognitively Normal Older Adults
https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000214155

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／承德路大樓大面積磚牆墜落！　路人慘遭砸頭
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

家長控兒子在校遭攻擊多處受傷　新北教育局：啟動霸凌調查

轉帳「竟跳出對方戶名」　功能驚呆一票人：不怕轉錯人了

不只鏟子超人！志工妹化身「便當超人」一戶戶送：很想幫忙

松山機場觀景台整建完工首曝光　最快中秋連假開放參觀

新疆男旅台14天「衝花蓮助受災戶」！他感動炸：不喊累不休息

失眠不只影響隔天精神！美研究：慢性失眠恐加速腦部老化、提高失智風險

戒菸3個月！準爸爸見「存款數字」驚喊：早該丟掉香菸

50嵐「超方便1門市」收掉了　大票人回宜蘭崩潰：回去前一定買一杯

睡眠失眠腦部老化失智阿茲海默症

