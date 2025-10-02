IG貼文「文字消失」引恐慌　重裝也無解！網友曝一招能救回

▲IG傳出新一波使用異常。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

社群平台 Instagram（IG）傳出新一波使用異常。多名用戶在 10 月 1 日晚間起陸續反映，貼文的內文（文字說明）突然「全部不見」，不僅看不到他人的貼文文字，部分人連自己的貼文內文也無法顯示。嘗試重開機、更新 App、刪除後重裝等方式，多數案例仍未改善。

回報內容顯示，狀況並非全面性影響，而是呈現「隨機」發生：同一支手機或同一名使用者的多個帳號中，僅有部分帳號出現文字空白；也有人指出，小帳一切正常，本帳則持續異常。這使外界推測，問題可能與帳號或語言環境有關，暫難確認是否為特定系統版本、地區或裝置所致。

Instagram 官方尚未就此現象提出說明。不過，也有網友分享了暫時可行的解法：進入 IG 的「語言與翻譯」設定，將「目標語」改為「English（英語）」，貼文文字即可恢復顯示。多名使用者實測後稱有效，但也有案例反映仍無法完全排除，顯示狀況可能存在差異。

快速自救步驟（僅供參考）

開啟 IG App → 前往「設定」→「語言與翻譯」（或「Language & Translation」）。

將「目標語」調整為「English」。

關閉並重新開啟 IG，檢查貼文內文是否恢復顯示。

若成功恢復，可視需要再將「目標語」切回原偏好語言；如切回後問題重現，建議先維持英文設定以確保可讀性。

以上屬使用者分享的暫時性作法，未獲官方證實，效果可能因人而異。

目前異常成因與影響範圍仍待釐清；若有工作或商業需求，建議短期內保留貼文備份（例如同步到筆記或雲端），以免內容顯示受阻。