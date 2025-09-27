夫外遇黑絲女同事喊「寶劍未出鞘」　妻見火辣對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女同事小美（化名）發生婚外情，兩人不僅互相傳送「寶劍沒有出鞘」、「妳那個黑絲實在太誘人了」等露骨訊息，還在3個月之內共赴摩鐵或旅館9次，憤而決定對阿強提告求償50萬元。高雄地院法官日前審理之後，判阿強應賠償30萬元較為適當。

▲阿強曾在對話訊息中表示，看見小美穿黑絲讓他起了生理反應。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿強結婚超過10年，阿強卻利用在同一個地方上班的機會，與小美發展出婚外情，兩人不僅互相傳送訊息調情、討論性行為，還在2024年5月至8月間一同前往摩鐵或旅館9次，種種行為已經嚴重侵害到她的配偶關係身分法益，因而決定對阿強提告求償50萬元。

由於阿強經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述，高雄地院法官表示，依民事訴訟法第280條第3項前段準用同條第1項前段規定，對於人妻的上述主張，阿強應視同自認。

經查，阿強和小美互傳的訊息內容相當露骨，包含「我們的第一次也很多哦」、「我覺得要找一天周末的，再來一次體驗」、「因為我第一次遇到，寶劍沒有出鞘的，真是太神奇了」、「妳那個黑絲實在太誘人了」、「我覺得我跟你越來越偏肉體了」等等。

法官指出，在對話內容中，阿強向小美表達愛意，並且獲得小美回應，言語十分腥羶，甚至談及他對小美的強烈生理反應，討論性行為之後的感受，可見兩人之間的交往程度已如情侶，並涉及性方面的親密互動。

考量到小美已賠償10萬元與人妻達成調解，最終，法官判處阿強應賠償妻子30萬元較為適當，全案仍可上訴。