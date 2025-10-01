　
社會 社會焦點 保障人權

富商前男友出庭哽咽控遭騙420萬　薛楷莉翻白眼冷回：別再說謊

記者黃哲民／台北報導

新聞台前主播薛楷莉被控2022年間，騙走當時邱姓男友420萬元、涉犯詐欺取財罪嫌，雙方今（1日）在台北地院首度對質，邱男哽咽述說因別件投資糾紛求助無門之際、竟還遭薛詐騙，薛邊聽邊翻白眼、嘴裡唸唸有詞，檢方新增傳喚證人、打亂原定今天辯論終結的計畫，薛無奈說須回美國與主管協調下次來台日期，法官諭知擇期再開庭。

▲▼新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓富商前男友（邱智永）420萬元，雙方今（1日）到台北地院首度對質，薛開完庭挺胸回應，邱用外套蒙住頭臉拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓富商前男友420萬元，雙方今（1日）到台北地院首度對質，薛開完庭喊話邱男別再說謊。（圖／記者黃哲民攝）

薛楷莉於2002年任職新聞台主播當紅之際，傳出刷日本富商信用卡狂買超過百萬元名表的「削凱子事件」，因而離開主播台，目前帶著與前夫所生子女旅居美國，並考取證照擔任護理師，每次回台為本案出庭，須事先排假搭機往返。

她今得知還得再開庭，長嘆一聲「唉」，向法官說她的工作班表已排到明年1月後，年底有美國的耶誕節假期、難以換班，會請律師陳報可開庭日期。

薛楷莉開完庭受訪，重申遭邱男家暴、已將資料陳報法官，對於邱男的控訴，她冷哼「他（邱男）在拖時間！」喊話邱男「不要再說謊、不要再欺負單親媽媽」。

▲▼新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓富商前男友（邱智永）420萬元，雙方今（1日）到台北地院首度對質，薛開完庭挺胸回應，邱用外套蒙住頭臉拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲新聞台前主播薛楷莉（左）涉詐騙邱姓富商前男友420萬元，雙方今（1日）到台北地院首度對質，薛開完庭喊話邱男別再說謊。（圖／記者黃哲民攝）

邱男開完庭拒訪，坐在法庭外逗留約1小時，最後戴著口罩帽子，用西裝外套牢牢蒙住頭臉，從後搭著法警肩膀小心翼翼離開，卻不留神撞上感應門，掙扎著坐進朋友的車離開，1位旁觀婦人見狀笑出聲，挖苦「這麼笨，難怪被騙錢！」

檢方起訴薛楷莉於2022年2月間，藉口可找人協助擺平邱男與他人的投資糾紛，以支付幫手酬勞為名，騙走邱男420萬元，涉犯詐欺取財等罪嫌。

薛楷莉前次於今年（2025年）7月出庭喊冤，否認提議找人協助擺平糾紛，堅稱僅幫邱男跑腿，把1個雙肩背包送去北市中天電視台外面轉交某人，邱男要她別怕別多問，對方會主動接頭，接著警員開車送她赴約，她在紅磚道等不到人，進中天電視大廳避風半小時仍沒人來，回家把背包還給邱男。

薛說那個背包很輕、以為僅裝文件，隔年2023年9月她遭邱男家暴逃離，邱男才說背包裝有420萬元，她要邱男別亂講，自認遭邱男設局陷害。

▲▼新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓富商前男友（邱智永）420萬元，雙方今（1日）到台北地院首度對質，薛開完庭挺胸回應，邱用外套蒙住頭臉拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓富商前男友420萬元，雙方今（1日）到台北地院首度對質，邱開完庭用外套蒙住頭臉拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

邱男今證詞跟薛南轅北轍，他說2022年2月薛回台與他交往同居，同月25日上午在家瞥見他與洪姓男子等人的投資糾紛文件，薛聲稱洪男是天道盟分子，剛好她認識1位中天電視女主管，每天跟天道盟盟主「鐵霸」喝酒，可幫忙擺平糾紛。

邱男自稱從不與黑道往來，被薛的說法嚇得六神無主，且投資糾紛已令他求助無門，於是聽從薛的提議，當天接近中午到銀行提領420萬元現金，薛說其中360萬元給天道盟喬事、60萬元酬謝媒體友人，若拿到黑道「保護股條」，就能取回投資糾紛的1175萬元。

邱男表示領現金，銀行經理提醒他若遭詐騙、「眼睛瞇2下」，他帶錢回家攤開來拍照「420萬元現鈔的樣子」，薛閃躲不入鏡，提議申請警員護鈔，他從沒聽說警方有此服務，就和薛帶錢重回銀行，請經理聯繫轄區警方，下午2點多護送薛去電視台找女性朋友交錢。

邱男說期間打視訊電話問薛「到哪裡了」，薛當晚近6點才回家，絕口不提進度，他低聲下氣幾10次問錢的下落，被冷回應，當下已起疑，後來事情沒著落，他寄存證信函給薛說的電視台女主管，和對方講電話確認被薛騙了，他的投資糾紛靠自己打贏民事一審，刑案仍在偵辦。

法官今同時傳喚當天護鈔的2位警員作證，並勘驗密錄器畫面，薛楷莉在護鈔申請單填寫「單趟」、「50萬」，聯絡人為邱男及0933的手機門號，且薛下車後直接走進中天電視台，沒在紅磚道等人模樣，與她先前說法不同，但警員也證稱，對邱男沒印象。

邱男起身讓警員看清楚，警員仍想不起，邱男說薛填單所留手機門號是錯的，他的門號是0936開頭，原申請護鈔是「來回一趟」、並非「單趟」，金額也不對，不知薛是否蓄意。

邱男作證數度激動哽咽，薛楷莉邊聽邊不時翻白眼、嘴裡唸唸有詞，但她僅澄清邱男「有2支手機」、沒解釋其他疑點。檢方聲請傳喚邱男所稱的銀行經理作證、調閱轄區警方工作記錄簿，查明誰申請護鈔，因該分行已更名搬遷，後續流程很耗時。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

