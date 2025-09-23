A勞健保費322萬元買股、私用　北市工會姊弟3人起訴

▲北檢起訴台北市美髮美容指導員職業工會侵占勞健保費案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市美髮美容技術指導員職業工會擁有260多名會員，創辦人兼理事長陳廣生與3名子女，涉嫌從2021年起長期挪用代收的勞健保費用逾322萬元，並詐領政府補助26萬餘元，用來買股或定存賺利息。台北地檢署23日依業務侵占等罪嫌起訴陳威成、陳卉瑜、陳思惠姊弟3人，並求刑4年到1年不等徒刑，陳廣生因過世獲不起訴。

有部分無固定雇主或自營的勞工，為了取得勞健保資格，選擇加入職業相關工會協助投保，定期透過工會代繳保費，勞保局也會監督工會代繳情形，依2025年修正的《勞工保險條例施行細則》，欠費達2個月的職業工會，將不能繼續向會員預收保費。

北檢起訴指出，陳廣生在1990年間成立台北市美髮美容技術指導員職業工會並擔任理事長，二女兒陳卉瑜、小兒子陳威成擔任工會理事，共同盜領會員預繳的勞健保費，存入大女兒陳思惠的帳戶，除了用來申購股票、轉為定存，有時也可作為陳家私人花用。

陳家從2021年1月到2025年3月間，以挖東牆補西牆的方式挪用會員保費322萬7727元，導致工會出現財務缺口，為免東窗事發，再偽造繳款彙總表格，佯稱有87名會員欠繳保費，健保署依法按月撥款補助，累計詐得26萬4564元。

主任檢察官林彥君調查後，認為陳廣生與3子女侵占犯行，導致透過工會繳納勞健保的260多名會員欠費，影響勞保年資及健保就醫權益，其中大姊陳思惠明知父親犯行，仍每晚和父親討論股票買賣表現，事發後又指示弟弟陳威成面對調查要回答「不知道金流」，雖僅涉嫌提供帳戶隱匿犯罪所得，仍被求刑1年，陳威成和二姊陳卉瑜則因否認犯，分別依涉案情節遭求刑4年、2年6月。