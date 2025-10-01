陸配哽咽求公道！　羅智強組「反綠迫害聯盟」聲援

▲羅智強組「反綠迫害聯盟」替陸配討公道。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨籍立法委員羅智強今（1日）召開「反綠色迫害人權行動聯盟」成立記者會。羅表示，首波要幫忙討公道的就是遭受賴政府以不合理的《國籍法》恐嚇要除籍的陸配群體，將提供法律協助；記者會現場外籍配偶、花蓮縣學田村長鄧萬華哽咽提到，自己在台灣生活時間早超過在大陸地區，大半生都奉獻給台灣，「這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？」希望網友不要誤解陸配，所有陸配都是按照合法流程取得中華民國國籍。

羅智強表示，賴清德上任以來許多踐踏人權的事不斷發生，包含對政敵柯文哲司法的追殺、罷免綠委的在野青年、黃呂錦茹以及陸配。羅智強提到，人權行動聯盟成立後，首要成立由李岳洋律師率領的人權律師團，提供法律協助與行政、司法訴訟，乃至於憲法訴訟；其次將由學者與律師共同進行法制研究，尋求制度化方式約束執政者濫權的行為。

羅智強提到，因為中華民國與大陸的特殊關係，有關陸配身分問題才會適用《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，過去陳水扁、蔡英文執政時期都是如此，賴清德上任後卻開始以《國籍法》為由處處刁難陸配。他批評，賴清德不只針對合法當選的史雪燕議員、鄧萬華村長，也針對所有在台陸配，造成多少妻離子散，骨肉分離的憾事，若今日自己不站出來，這些迫害將會發生在每一個人身上。羅智強還提到，為司法迫害人權發生，是自己參選黨主席政見之一，但即便未當選，人權行動聯盟也會繼續奮鬥下去。

藍委游顥提及，南投縣前議員史雪燕，在卸任後遭內政部撤銷合法當選的職位，這種現象不只發生在南投，這些陸配都是合法取得身分證、合法參選、當選就職，在賴清德上任後開始獨裁針對陸配，這都只是冰山一角，今天若不站出來反對綠色迫害，未來對人權更大的迫害也是可以預期的。

藍委陳玉珍說，收到不只一位陸配遇到骨肉分離危機，求助無門的陳情案，就連從來沒在大陸報戶口，僅僅是在大陸出生的台灣之子也被要求補交證明。她痛批，不相信政府官員沒讀過憲法，卻還是恣意的解釋法律，陸配拿到身分證就是中華民國公民，政府卻剝奪他們的人權。她還說，一個社會的進步本來就該兼容並蓄，不論從何而來，都已在台灣落地生根就是台灣人。陳玉珍更呼籲，兩岸風氣已無過去友善，為了台澎金馬未來安全，執政黨應該要懸崖勒馬。

民眾黨前立委蔡壁如則說，經歷了大罷免期間與國民黨的合作，以及看見柯文哲被長達一年不當羈押禁見的迫害，所以當羅智強表示要成立人權行動聯盟時，她義不容辭站出來。她表示，民眾黨不分區立委名單第二輪中，也有陸配李貞秀，都是經過合法提名的人選，若屆時中選會又說不符資格，那真的是司法破產。

南投縣前議員史雪燕說，來台灣三十年也積極深耕地方，實際行動服務，才有機會參選議員、當選議員，卻在卸任後被內政部一紙公文解職，她提到所有陸配都很清楚，這不是國籍問題，而只是單一戶籍的行政規範，已經向內政部提起訴願，被駁回後也已經向高等行政法院提出行政訴訟。她提及，開庭時候感受到法官已經形成心證，只想走個流程，草草了事，要求內政部委任律師指出哪一條法律顯示自己是雙重國籍，卻都是答非所問，這樣的司法值得人民重新思考。

花蓮縣學田村長鄧萬華提到，自己在台灣生活時間早超過在大陸地區，一路獨力照顧生病的丈夫、撫育三個小孩，甚至幫助來台灣的陸配姊妹，如何融入社會，也才因此能選上村長。她更激動的表示，想問內政部長「這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？」鄧萬華更說，希望網友不要誤解陸配，所有陸配都是按照合法流程取得中華民國國籍，所謂的除籍一直都是除「戶籍」而非「國籍」，國籍是政府之間的問題，不是一個平民百姓可以解決的。

律師李岳洋則說，關鍵在於國籍法第二十條，是否能夠就此剝奪有中華民國籍的陸配參政權，而過去連大法官都說，中華民國疆域是政治問題。以憲政體制而言，兩岸關係是區分為「台灣地區」及「大陸地區」，而非「兩國」，因此談不上雙重國籍。他直言，律師沒有政治立場，只是依法論法，認為不應該以《國籍法》剝奪人民參政權。

人權行動聯盟發言人唐大鈞則說，在兩岸互不承認主權的情況下，要求陸配放棄中國國籍，是件做不到的事。政府擺明是利用法制度缺陷變相剝奪基本權利，既然陸配已經取得中華民國國籍，就應該平等享受相同權利，中華民國作為一個法治國家，這是最基本的任務與職責。他呼籲，政府應該不分先來後到，完整人民的基本權利保障。

