政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配哽咽求公道！　羅智強組「反綠迫害聯盟」聲援

▲▼ 羅智強組「反綠迫害聯盟」替陸配討公道 。（圖／記者崔至雲攝）

▲羅智強組「反綠迫害聯盟」替陸配討公道。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨籍立法委員羅智強今（1日）召開「反綠色迫害人權行動聯盟」成立記者會。羅表示，首波要幫忙討公道的就是遭受賴政府以不合理的《國籍法》恐嚇要除籍的陸配群體，將提供法律協助；記者會現場外籍配偶、花蓮縣學田村長鄧萬華哽咽提到，自己在台灣生活時間早超過在大陸地區，大半生都奉獻給台灣，「這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？」希望網友不要誤解陸配，所有陸配都是按照合法流程取得中華民國國籍。

羅智強表示，賴清德上任以來許多踐踏人權的事不斷發生，包含對政敵柯文哲司法的追殺、罷免綠委的在野青年、黃呂錦茹以及陸配。羅智強提到，人權行動聯盟成立後，首要成立由李岳洋律師率領的人權律師團，提供法律協助與行政、司法訴訟，乃至於憲法訴訟；其次將由學者與律師共同進行法制研究，尋求制度化方式約束執政者濫權的行為。

羅智強提到，因為中華民國與大陸的特殊關係，有關陸配身分問題才會適用《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，過去陳水扁、蔡英文執政時期都是如此，賴清德上任後卻開始以《國籍法》為由處處刁難陸配。他批評，賴清德不只針對合法當選的史雪燕議員、鄧萬華村長，也針對所有在台陸配，造成多少妻離子散，骨肉分離的憾事，若今日自己不站出來，這些迫害將會發生在每一個人身上。羅智強還提到，為司法迫害人權發生，是自己參選黨主席政見之一，但即便未當選，人權行動聯盟也會繼續奮鬥下去。

藍委游顥提及，南投縣前議員史雪燕，在卸任後遭內政部撤銷合法當選的職位，這種現象不只發生在南投，這些陸配都是合法取得身分證、合法參選、當選就職，在賴清德上任後開始獨裁針對陸配，這都只是冰山一角，今天若不站出來反對綠色迫害，未來對人權更大的迫害也是可以預期的。

藍委陳玉珍說，收到不只一位陸配遇到骨肉分離危機，求助無門的陳情案，就連從來沒在大陸報戶口，僅僅是在大陸出生的台灣之子也被要求補交證明。她痛批，不相信政府官員沒讀過憲法，卻還是恣意的解釋法律，陸配拿到身分證就是中華民國公民，政府卻剝奪他們的人權。她還說，一個社會的進步本來就該兼容並蓄，不論從何而來，都已在台灣落地生根就是台灣人。陳玉珍更呼籲，兩岸風氣已無過去友善，為了台澎金馬未來安全，執政黨應該要懸崖勒馬。

民眾黨前立委蔡壁如則說，經歷了大罷免期間與國民黨的合作，以及看見柯文哲被長達一年不當羈押禁見的迫害，所以當羅智強表示要成立人權行動聯盟時，她義不容辭站出來。她表示，民眾黨不分區立委名單第二輪中，也有陸配李貞秀，都是經過合法提名的人選，若屆時中選會又說不符資格，那真的是司法破產。

南投縣前議員史雪燕說，來台灣三十年也積極深耕地方，實際行動服務，才有機會參選議員、當選議員，卻在卸任後被內政部一紙公文解職，她提到所有陸配都很清楚，這不是國籍問題，而只是單一戶籍的行政規範，已經向內政部提起訴願，被駁回後也已經向高等行政法院提出行政訴訟。她提及，開庭時候感受到法官已經形成心證，只想走個流程，草草了事，要求內政部委任律師指出哪一條法律顯示自己是雙重國籍，卻都是答非所問，這樣的司法值得人民重新思考。

花蓮縣學田村長鄧萬華提到，自己在台灣生活時間早超過在大陸地區，一路獨力照顧生病的丈夫、撫育三個小孩，甚至幫助來台灣的陸配姊妹，如何融入社會，也才因此能選上村長。她更激動的表示，想問內政部長「這不是忠於台灣，什麼是忠於台灣？」鄧萬華更說，希望網友不要誤解陸配，所有陸配都是按照合法流程取得中華民國國籍，所謂的除籍一直都是除「戶籍」而非「國籍」，國籍是政府之間的問題，不是一個平民百姓可以解決的。

▲▼ 羅智強組「反綠迫害聯盟」替陸配討公道 。（圖／記者崔至雲攝）

律師李岳洋則說，關鍵在於國籍法第二十條，是否能夠就此剝奪有中華民國籍的陸配參政權，而過去連大法官都說，中華民國疆域是政治問題。以憲政體制而言，兩岸關係是區分為「台灣地區」及「大陸地區」，而非「兩國」，因此談不上雙重國籍。他直言，律師沒有政治立場，只是依法論法，認為不應該以《國籍法》剝奪人民參政權。

人權行動聯盟發言人唐大鈞則說，在兩岸互不承認主權的情況下，要求陸配放棄中國國籍，是件做不到的事。政府擺明是利用法制度缺陷變相剝奪基本權利，既然陸配已經取得中華民國國籍，就應該平等享受相同權利，中華民國作為一個法治國家，這是最基本的任務與職責。他呼籲，政府應該不分先來後到，完整人民的基本權利保障。
 

更多新聞
罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

要求侯友宜爭取輝達落腳新北　她喊：別怕蔣萬安！橫刀奪愛才是愛

眼花？國民黨圖卡「賴清德打臉民進黨」卻翻車　綠酸：繞不出造謠圈

「無論演習或救災，國軍都曬同顆太陽」 吳念真替花蓮救災溫暖獻聲

陸配哽咽求公道！　羅智強組「反綠迫害聯盟」聲援

王世堅：相信台南公平公正初選下　「陳亭妃一定會勝出」

外交部譴責中國聯大2758號決議立場文件　轟：創造犯台法理！

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

「顏家105號碼頭弊案」被證實來自黃國昌　綠委：恐引起藍戒心

「顏家105號碼頭弊案」被證實來自黃國昌　綠委：恐引起藍戒心

民眾黨主席黃國昌近期遭爆身兼「狗仔頭」，引發輿論譁然，更傳出《菱傳媒》創刊號「105號系列碼頭案」，疑似就是黃國昌提供。國民黨立委蘇清泉則投書媒體聲援，認為黃、前中央社記者謝幸恩所執行的採訪報導都是公開且可受公評之事。對此，綠委吳思瑤今（1日）表示，這件事情引爆的應當是藍白間矛盾，藍營人士對黃國昌恐怕起了戒心跟波瀾。

盧秀燕卸任如何發光？　郝龍斌：徵召參選

盧秀燕卸任如何發光？　郝龍斌：徵召參選

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

國民黨怎吸引年輕人？　郝龍斌：「年輕人當主席」的觀念不對

如何團結黨內外力量？郝龍斌、鄭麗文拋無私　羅智強親自實踐

如何團結黨內外力量？郝龍斌、鄭麗文拋無私　羅智強親自實踐

辯論交鋒！羅智強嗆「同志受難你們在哪？」　他：我在家研究法律

辯論交鋒！羅智強嗆「同志受難你們在哪？」　他：我在家研究法律

