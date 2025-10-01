1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困漂漂車...9天沒吃奇蹟生還

▲光復鄉佛祖街上千坪民宿半毀，受損嚴重。（圖／記者許權毅攝）



記者陳以昇、許權毅／台中報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重災，最嚴重的佛祖街一間1500坪民宿幾乎全毀，裡頭超吸睛的小火車設施、鐵軌泡湯，滿地都是大量淤沙。不只如此，老闆等人今日清理時，突然聽到狗叫聲，竟是卡在民宿內小橋的轎車，裡頭有一隻小黃狗，餓了9天，奇蹟生還，但主人至今未找到。

花蓮光復鄉民宿「盛夏的軌跡」就在重災區佛祖街上，是地方知名民宿，裡頭1500坪有農地跟建地。老闆彭達枝回憶事發當天，平時沒有睡午覺習慣，當天心血來潮就跑到2樓休息，沒有10分鐘馬太鞍溪橋已經崩掉了，跟老婆趕快去工作室拿證件，沒多久洪水就沖進來了，又趕快逃到2樓避難。

▲▼該民宿老闆彭達枝帶著記者查看災況，內建的小火車軌道滿地泥沙。（圖／記者陳以昇、許權毅攝）



彭達枝感嘆，自己是無神論的，但可能冥冥中有個定數，當年年輕的時候在做營造，有捐救護車，今天可能是有回報，救了自己一命。目前民宿損失就是我的2輛車子、1輛貨車還有1樓的傢俱、家電，還有彈簧床都淹水了，當然內外大量泥沙也毀了民宿。

▲▼民宿內設施可見大量樹倒，泥沙淤積。（圖／記者陳以昇攝）



彭達枝還說，當時水淹得非常高，不曉得哪裡漂來一台轎車，就卡在民宿內的小橋邊，這幾天忙著清理內外泥沙，沒想到今天眾人突然聽到狗叫聲，靠近一看，發現竟然有一隻小虎斑狗在裡頭，脖子上有牽繩綁著，無法逃離。

▲▼一隻小虎斑狗困在漂進民宿的車上，9天沒吃喝奇蹟生還。（圖／記者許權毅攝、業者提供）



眾人推估，車子在該處已經9天，狗狗可能已經9天沒有吃喝，但生命力還是不錯，還咬破車門，疑似想逃生，發現有人幫忙開門後，不斷吠叫，一下又露出無辜樣，貌似受驚。彭達枝說，大家不敢一下子給太多水跟食物，慢慢投餵，已經通報給救援動物單位。

彭達枝推測，該車不曉得從哪裡漂來，車子天窗有開啟，車主有可能從該處逃離，來不及帶走狗狗，雖然今日有把車牌發到網路上，但仍沒有飼主出面，也相當擔心。該車車牌為1226，狗狗已經由動物救災帶至收容處所。

▲小虎斑狗9天沒吃，好險精神還不錯，但主人還未找到。（圖／記者許權毅攝）