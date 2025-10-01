　
社會 社會焦點 保障人權

1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困漂漂車...9天沒吃奇蹟生還

▲▼花蓮,馬太鞍溪,洪災。（圖／記者許權毅攝）

▲光復鄉佛祖街上千坪民宿半毀，受損嚴重。（圖／記者許權毅攝）

記者陳以昇、許權毅／台中報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重災，最嚴重的佛祖街一間1500坪民宿幾乎全毀，裡頭超吸睛的小火車設施、鐵軌泡湯，滿地都是大量淤沙。不只如此，老闆等人今日清理時，突然聽到狗叫聲，竟是卡在民宿內小橋的轎車，裡頭有一隻小黃狗，餓了9天，奇蹟生還，但主人至今未找到。

花蓮光復鄉民宿「盛夏的軌跡」就在重災區佛祖街上，是地方知名民宿，裡頭1500坪有農地跟建地。老闆彭達枝回憶事發當天，平時沒有睡午覺習慣，當天心血來潮就跑到2樓休息，沒有10分鐘馬太鞍溪橋已經崩掉了，跟老婆趕快去工作室拿證件，沒多久洪水就沖進來了，又趕快逃到2樓避難。

▲▼花蓮,馬太鞍溪,洪災。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該民宿老闆彭達枝帶著記者查看災況，內建的小火車軌道滿地泥沙。（圖／記者陳以昇、許權毅攝）

▲▼花蓮,馬太鞍溪,洪災。（圖／記者許權毅攝）

彭達枝感嘆，自己是無神論的，但可能冥冥中有個定數，當年年輕的時候在做營造，有捐救護車，今天可能是有回報，救了自己一命。目前民宿損失就是我的2輛車子、1輛貨車還有1樓的傢俱、家電，還有彈簧床都淹水了，當然內外大量泥沙也毀了民宿。

▲▼花蓮,馬太鞍溪,洪災。（圖／記者許權毅攝）

▲▼民宿內設施可見大量樹倒，泥沙淤積。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼花蓮,馬太鞍溪,洪災。（圖／記者許權毅攝）

彭達枝還說，當時水淹得非常高，不曉得哪裡漂來一台轎車，就卡在民宿內的小橋邊，這幾天忙著清理內外泥沙，沒想到今天眾人突然聽到狗叫聲，靠近一看，發現竟然有一隻小虎斑狗在裡頭，脖子上有牽繩綁著，無法逃離。

▲▼花蓮,馬太鞍溪。（圖／記者許權毅攝）

▲▼一隻小虎斑狗困在漂進民宿的車上，9天沒吃喝奇蹟生還。（圖／記者許權毅攝、業者提供）

▲▼花蓮,馬太鞍溪。（圖／記者許權毅攝）

眾人推估，車子在該處已經9天，狗狗可能已經9天沒有吃喝，但生命力還是不錯，還咬破車門，疑似想逃生，發現有人幫忙開門後，不斷吠叫，一下又露出無辜樣，貌似受驚。彭達枝說，大家不敢一下子給太多水跟食物，慢慢投餵，已經通報給救援動物單位。

彭達枝推測，該車不曉得從哪裡漂來，車子天窗有開啟，車主有可能從該處逃離，來不及帶走狗狗，雖然今日有把車牌發到網路上，但仍沒有飼主出面，也相當擔心。該車車牌為1226，狗狗已經由動物救災帶至收容處所。

▲▼花蓮,馬太鞍溪。（圖／記者許權毅攝）

▲小虎斑狗9天沒吃，好險精神還不錯，但主人還未找到。（圖／記者許權毅攝）

更多新聞
奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫
快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課
馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待
范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！　工作室：再入中國台灣
1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困9天奇蹟生還
獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委幫忙
快訊／北北桃YouBike大當機！交通局回應了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

救災師搭台鐵碰到最溫暖故障：台灣人情味

救災師搭台鐵碰到最溫暖故障：台灣人情味

長年任教於花蓮光復鄉的教師劉哲瑋，近日在臉書發文，分享自己在協助救災過程中，於台鐵遇到的感動經驗。他表示，因為忙於救災，早餐與午餐都未進食，正好在車廂看到餐車，便上前準備購買便當，卻意外收到台鐵人員的暖心舉動。

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」籲中央鬆綁法規助重建

台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」籲中央鬆綁法規助重建

處置堰塞湖有疏失？　行政院列時序駁指控

處置堰塞湖有疏失？　行政院列時序駁指控

佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉

佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉

