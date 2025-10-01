　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝：Aray

▲▼老翁受困多天終於獲救。（圖／Threads網友guyi_51授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲老翁受困多天終於獲救。（圖／Threads網友guyi_51授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災發生後，全台大批志工湧入救災，過程中也因此發生許多暖心的事。一名老翁在災害發生後受困多天，最後終於脫困，讓他激動地不喊著「Aray（阿美族語：感謝）」，暖心的一幕令許多網友感動落淚。

一名網友在Threads上分享影片，花蓮洪災發生以後，這名老翁受困了許多天，而他也在房內苦苦支撐。直到近日義工們、國軍弟兄的救援到來，老翁才順利被救出。

▲▼老翁受困多天終於獲救。（圖／Threads網友guyi_51授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲老翁受困多天終於獲救。（圖／Threads網友guyi_51授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫面當中可以看見，老翁全身都被泥沙染上一層灰，下半身則是被大量泥沙覆蓋，顯得相當憔悴。而國軍弟兄將人救出以後，將老翁抬到輪椅上，並且細心沖洗老翁身上的泥沙，老翁則是喊著「Aray」道謝，暖心的一幕令網友感動不已。

對此，也有其他志工表示，9月29日清掃該戶人家時，裡面僅有社工，後續經過打聽，才知道老翁當天已在安置中心，因此實際受困時間可能為5天左右，「阿公你抽屜的照片，跟客廳的番刀，一日孫子都幫你保留下來了，希望你好好的。」

 
09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫
快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課
馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待
范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！　工作室：再入中國台灣
1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困9天奇蹟生還
獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委幫忙
快訊／北北桃YouBike大當機！交通局回應了

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

