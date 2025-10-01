原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝：Aray

▲老翁受困多天終於獲救。（圖／Threads網友guyi_51授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪洪災發生後，全台大批志工湧入救災，過程中也因此發生許多暖心的事。一名老翁在災害發生後受困多天，最後終於脫困，讓他激動地不喊著「Aray（阿美族語：感謝）」，暖心的一幕令許多網友感動落淚。

一名網友在Threads上分享影片，花蓮洪災發生以後，這名老翁受困了許多天，而他也在房內苦苦支撐。直到近日義工們、國軍弟兄的救援到來，老翁才順利被救出。

畫面當中可以看見，老翁全身都被泥沙染上一層灰，下半身則是被大量泥沙覆蓋，顯得相當憔悴。而國軍弟兄將人救出以後，將老翁抬到輪椅上，並且細心沖洗老翁身上的泥沙，老翁則是喊著「Aray」道謝，暖心的一幕令網友感動不已。

對此，也有其他志工表示，9月29日清掃該戶人家時，裡面僅有社工，後續經過打聽，才知道老翁當天已在安置中心，因此實際受困時間可能為5天左右，「阿公你抽屜的照片，跟客廳的番刀，一日孫子都幫你保留下來了，希望你好好的。」