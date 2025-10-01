堰塞湖元凶「山體崩塌403公尺」　最新空拍揭地形劇變

▲農業部林保署觀測資料發現，馬太鞍溪堰塞湖災害前後地形劇變，山體崩塌最大深度達403公尺。（圖／林保署提供）

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。農業部林保署今（1日）表示，比對災情前後的地形資料，驚見從上游山區到下游河道，都出現大幅地形變動。數據更顯示，形成此次堰塞湖元凶的山體崩塌，最大深度達到403公尺，規模相當驚人，而中下游河道也有大量土石堆積，河床高度較災前高出40至50公尺。

馬太鞍溪堰塞湖在溢流潰堤，為了解災情，農業部林業及自然保育署所屬航測及遙測分署，在9月25日出動空載光達掃描儀，產出精度高達1公尺數值高程模型（DEM），經過緊急比對內政部提供的災前地形資料，今天公布資訊，發現從上游山區到下游河道，都出現大幅地形變動。

航遙測分署指出，根據數據顯示，形成此次堰塞湖元凶的山體崩塌，最大深度達到403公尺，規模相當驚人，而中下游河道也有大量土石堆積，河床高度較災前高出40至50公尺。

▲林保署觀測發現馬太鞍溪堰塞湖災害前後地形劇變，圖右側為災害前後沿剖面線的高程差異，崩塌區域最深可達 315 公尺。（圖／林保署提供）

航遙測分署指出，災害發生後，各界也憂心河道土砂淤積情形。透過航遙測飛機上光達掃描儀，高效率地獲取高精度大範圍的地表三維資訊，呈現完整災後地貌。所得成果再進一步與原有的地形數據進行比較，就可以得知上下游不同區位的地形變化程度。相關資料將提供政府及災防有關的學術研究單位運用，後續也會進行更詳盡土砂量體分析，有助於目前災害復原工作及未來河川的整治需求。

航遙測分署分署長黃群修補充說明，為即時提供災害應變所需的空間資訊，9月26日已完成災區全範圍的高解析正射影像，並發布在農村水保署BigGIS平台。此次動用的光達掃描儀，是去年才完成酬載改裝及服役，且分署同仁們主動犧牲假日處理相關資料的解算及平差工作，終於在昨天順利獲得災害前後的地形變動數據。