網傳長者搭火車「優先候補、綠色通道」5特權　台鐵：非事實

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲網路出現台鐵10月長者搭火車5大特權謠言。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

近來網路出現多個疑似AI生成影片，宣布「台鐵10月新政策，65歲長者搭火車有5大福利和專享特權」，其中包括「優先候補」、「專屬綠色通道」等，還聲稱65歲以上長者搭火車幾乎可以白嫖，讓台鐵急出面澄清，相關訊息並非事實。

近來網路和YouTube上出現多個疑似AI生成影片，替台鐵宣布10月新政策：「65歲長者專享特權」，內容聲稱65歲以上的老年朋友坐火車幾乎可以白嫖，台鐵有5大隱藏福利，首先是65歲以上搭台鐵半價優惠，台北到花蓮自強號一般票價440元，敬老票220元，不過票價金額與台鐵現行票價不符。

其次影片中更稱台鐵對長者有「優先候補」服務，宣稱列車長會優先把空位給敬老票，且安排靠近車門位子，雙層列車也會安排在下層，提醒老人家提早到車站登記優先候補。

謠言影片還說台鐵提供長者「專屬綠色通道」，有專屬人員服務和協助上下車、拿行李，提供當地旅行建議；以及發車前1小時辦理行李托運，可送到目的地車站，65歲以上還有優惠，部分路線甚至可能免費；最後更說台鐵對長者有健康關懷服務，列車配備醫療用品、去顫器，長途列車備有氧氣瓶，遇緊急情況列車長可緊急急救。

對此，台鐵緊急出面澄清，指網路所傳「台鐵10月新政策：65歲長者專享特權」，該訊息並非事實。

台鐵公司也說明實際施行政策，首先有關車票票價部份，台鐵表示，依據《老人福利法》，年滿65歲之國民或持永久居留證並註記搭乘國內大眾交通工具優待之永久居留權人士，乘車時可使用敬老票。另台鐵公司自114年6月23日調整票價後，台北—花蓮全票為583元、敬老票為292元。

優先候補服務部分，台鐵公司澄清，現有台鐵各級營運中列車並無雙層列車設計。旅客加入台鐵會員，且為黃金會員等級以上，得享有一般車票對號座位媒合服務，提供會員於網路訂票系統開放訂票後，無法訂到所需班次，又無法經常上網查詢預訂時，可藉由會員服務系統，將剩餘可售座位進行媒合，不須到車站申請，所有符合資格會員均可使用，並無特別適用於65歲長者。

專屬綠色通道服務部分，台鐵說明，年長及身心障礙人士購票可至車站服務台或無障礙窗口辦理，且設有「筆談設備」，無法言語表達者可多加利用。輪椅及行動不便旅客購票乘車時，台鐵會啟動愛心通報，由車站人員協助引導上下車事宜，此為台鐵服務流程SOP，並無設立實體綠色通道。

托運行李敬老費率方面，台鐵表示，旅客持對號列車紙本乘車票將行李托運，限制每件長度不得超過二公尺，體積不得超過一立方公尺或重量不得超過20公斤，以託運3件為限，總重量不得超過40公斤；持用對號列車優待票旅客，以託運2件為限，總重量不得超過20公斤，旅客行李或隨身物品以包裹託運時，按普通包裹運費率計算之運費均予以5折核收，並無行李托運敬老費率。

至於列車AED心臟去顫器部分，台鐵公司說明，目前台鐵列車中僅EMU3000型車內設有AED心臟去顫器，另所有車輛均無配置氧氣瓶。

鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝
台鐵員工也是災民、清潔員苦洗火車6小時　工會向政院提3訴求

台鐵「增開、延駛」6大措施延長　支援「鏟子超人」到10/15

