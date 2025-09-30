台鐵與氣象署簽署合作備忘錄　以客製化情資加強災害應變

▲中央氣象署長呂國臣（左）與台鐵公司董事長鄭光遠（右）代表簽署合作備忘錄。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

面對極端氣候及天災頻率增加，中央氣象署長呂國臣今與台鐵公司董事長鄭光遠代表簽署合作備忘錄，未來將由氣象署提供台鐵客製化氣象情資，包括鐵道沿線的風場與定量降雨預報，以檢討停復駛標準與災害應變措施。

鄭光遠指出，面對地震、颱風、豪大雨及強風等極端氣象事件，鐵路安全深受影響。此次合作將協助台鐵公司強化天氣資訊的掌握能力，並透過客製化氣象情資，提供鐵道沿線的風場與定量降雨預報，支援台鐵檢討停復駛標準與災害應變措施，進一步提升鐵路運輸安全。

呂國臣表示，鐵路運輸與民眾生活息息相關，面對自然災害時，更需要即時的氣象資料研判及應變能力。在資料服務方面，氣象署將提供歷史氣象資料與即時的劇烈天氣資訊，供台鐵進行災情應變決策參考與調整評估。在觀測效能方面，將整合鐵道沿線氣象、地震等相關觀測資訊，提供台鐵於鐵道沿線觀測站的設置建議與儀器維護，確保數據準確性。

另外，在客製化服務方面，呂國臣表示，將提供客製化的車站沿線預報，供台鐵APP與看板使用，並持續擴充QPEPlus新一代劇烈天氣監測系統，強化防災監控效能。此外，雙方合作也納入AI技術導入應用合作目標，將鐵路氣象資訊與AI技術互相結合，增加決策應變能力的靈活度。

交通部次長伍勝園表示，台鐵是台灣最重要的軌道運輸系統之一，在0403花蓮地震後，台鐵部分路段具重複致災風險，此次台鐵公司與氣象署簽署合作備忘錄，透過資源共享來強化在地震或極端天氣事件發生前、中、後的監測與應變能力，提升鐵路運輸安全。