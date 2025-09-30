缺蛋還撈國難財！超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤

記者劉昌松、劉昌松／台北報導

超思進口雞蛋案今（30）日北院首度開庭，主嫌吳諭非、母親秦語喬及畜產會專員吳俊達全都否認犯罪。吳諭非喊冤「雞蛋都有交付」，差額只是文件誤植；吳俊達稱核銷有憑單、親自驗收，不可能虛報；秦語喬則解釋只是帳戶往來誤會。檢方要求延續出境管制，但吳諭非當庭喊話「沒必要」。法官最後諭知，全案移審理庭續審。

▲吳諭非涉高報進口雞蛋價格向中央畜產會詐得6085萬餘元遭起訴，今北院首開庭。（圖／記者劉昌松攝）

49歲吳諭非在庭上透過律師表示，雞蛋都有如數按畜產會要求交付，請款金額也在雙方約定的區間內。之所以出現報關價格與請款價格落差，是因被告當時提供了錯誤申報文件，後來已由基隆關務署補正並完成補稅。律師補充，依照國際貿易實務，雞蛋進口需要出口商與進口商合作，出口商負責向農場搜集雞蛋並安排運送、倉儲與冷鏈，相關程序均屬正常。

時任畜產會專員吳俊達也否認犯行，他表示，所有核銷作業均依事實單據辦理，當時各國港口因塞港出現延遲，核銷依貿易公司提供的單據處理，並無虛構情形。他進一步指出，自己在2022年第一批蛋到港時，就親自到場確認品質、規格與數量，2023年日本進口時也曾在第一批與第四批雞蛋入庫時到場驗收，一切均符合畜產會內部規定。

吳俊達的辯護律師更強調，檢方僅挑出2022年4月20日的一張單據，指控其協助超思詐領倉儲延滯費17萬餘元，但若真有意圖詐欺，「金額高達億元，怎會只鎖定17萬？」此一指控並不符經驗法則。律師也指出，本案屬緊急進口雞蛋，性質為生鮮食品，根本不適用《政府採購法》，因此不可能涉及登載不實罪。

另名黃姓辯護律師也補充，被告依照亮采公司提供的單據確認御請求書內容，並沒有不實問題。

▼吳俊達（右）任畜產會專員，主辦111、112年度雞蛋緊急調度計畫及追加案。（圖／徐文彬攝）

至於吳諭非的母親、超思公司負責人秦語喬也否認犯罪，她指出，在2022年9月2日、12日分別匯款182萬元及179萬元給亮采公司，13日帳戶內才轉出50萬元，16日又匯入101萬元，因此只是因匯款順序才有50萬元轉回，純屬帳務往來，並非掩飾或洗錢。

由於吳諭非的出境管制將於10月31日屆滿，檢方請求法院繼續科技監控與限制。吳諭非則拿去麥克風親自發言表示，雖持有外國護照，但案發後第一時間就自願返台，並積極配合調查，已經超過1年，「我沒有逃避審判的意圖，限制出境沒有必要」。

她的律師也強調，當初外界質疑案件涉及圖利、貪污等重罪，但如今已釐清，檢方查扣資產高達6,900萬元，遠超過所稱的犯罪所得，擔保已經足夠；若法院仍有疑慮，被告也願意再追加100萬元，合併偵辦時300萬元交保金，足見配合司法誠意。

▲超思公司負責人秦語喬。（圖／徐文彬攝）

由於3名被告全數否認罪名，法官最後諭知，全案移審理庭續審。

2025年8月28日北檢偵結起訴「超思、亮采專案進口雞蛋案」，認定超思公司負責人秦語喬之女吳諭非，透過名下CRESTON公司虛增成本、製作不實請款單，向中央畜產會詐領逾6,085萬元，並涉將款項轉匯隱匿，檢方依《刑法》詐欺取財、《洗錢防制法》等罪起訴吳諭非、秦語喬與畜產會專員吳俊達3人，建請量處吳諭非2年徒刑。

至於前農業部長陳吉仲、陳駿季及畜產會前董事長林聰賢等5人，檢方認為僅涉政策執行，未見收賄或圖利證據，予以簽結。本案源於2022、2023年禽流感爆發導致缺蛋危機，農業部緊急委託畜產會自日本、巴西等地進口雞蛋平抑蛋價。