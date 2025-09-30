亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

▲外部不確定性對中國出口造成影響。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

亞洲開發銀行（Asian Development Bank）30日發表《2025年亞洲發展展望（九月版）》報告，預估2025年中國經濟將增長4.7%，低於中國官方所設定的5%左右增長目標。此外，亞洲開發銀行也預估，2026年中國的經濟增速將放緩至4.3%。

亞洲開發銀行表示，2025年上半年，擴張性財政政策、穩健的工業活動及強勁的出口共同推動中國國內生產總值實現超預期增長；然而，外部環境惡化、房地產市場持續疲軟、居民收入增長乏力，加之消費不振，預計仍將使2025年下半年至2026年的增長承壓。

亞洲開發銀行駐中國代表處首席代表阿西夫·賽義德·奇馬（Asif S. Cheema）指出，儘管房地產行業和外貿緊張局勢帶來一定阻力，但在財政擴張和定向補貼等政策支持下，增長勢頭得以維繼，「由於外部不確定性可能抑制中國出口需求，持續提振國內消費對於維持增長至關重要。」

亞洲開發銀行預測，中國2025年通貨膨脹率為0%，2026年為0.4%，較4月份0.4%和0.7%的預測值均有所下調，反映出食品價格持續走低以及國內需求疲軟。

亞洲開發銀行認為，全球貿易環境和政策不確定性對中國的增長前景構成挑戰，「正如7月份中央政治局會議所提出的那樣，適時落實各項刺激和改革舉措，仍是有效對衝這些潛在逆風的關鍵。」