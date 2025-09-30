「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗

▲「羊膜穿刺」權威柯滄銘遭告求償，法院審理後還他清白。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

有「柯刺王」之稱的婦產科權威柯滄銘，長年以羊膜穿刺技術聞名。然而，他被蔡姓孕婦夫妻控訴害其錯失墮胎選擇權，並指孩子帶有遺傳性聽障基因需長期追蹤，因此求償財產損害約22萬元及精神慰撫金200萬元。士林地院審理後駁回，關鍵原因曝光。

2021年12月間，蔡姓孕婦在診所接受次世代定序（NGS）基因檢測，報告顯示胎兒僅帶有一套GJB2基因突變（聽損基因），判讀結果認為不致造成聽損，她因此選擇繼續懷孕，並於隔年4月底產下一子。孰料，在新生兒基因篩檢卻顯示，孩子其實帶有「雙套GJB2基因突變」，需長期追蹤。

蔡女與丈夫認為，因誤信錯誤報告，錯失依《優生保健法》行使人工流產與共同決定的權利，導致孩子帶著遺傳性聽障基因出生，將面臨醫療壓力。夫妻因此提告，求償包括醫療費用19,780元、交通費用31,903元、回診工作損失119,175元、檢測費用50,500元，合計財產上損害221,358元，並各自請求100萬元精神慰撫金，總額逾200萬元。

診所辯稱，雖檢測報告有誤，但孩子在2024年6月12日與今年6月11日接受2次聽力檢查，結果均小於25分貝，仍在正常範圍內，沒有實際聽力損失，只需定期追蹤；基因飛躍科技公司與此次檢測也無關，無須承擔責任。診所強調，原告所謂「墮胎權」未受侵害，賠償請求欠缺依據。

承審法官指出，雖然孩子確實帶有GJB2雙套突變，具備聽損風險，但目前尚無臨床聽力障礙，醫院鑑定意見也僅說明存在「風險」，不能等同於實際損害，故認，原告所主張的財產損害與精神痛苦，與錯誤報告間缺乏相當因果關係。至於蔡女丈夫，並非基因檢測契約當事人，亦無從主張契約責任。

士林地院最終判決駁回，訴訟費用由原告負擔，並解釋雖然報告確有誤判，但孩子迄今聽力正常，原告並未受有具體損害。