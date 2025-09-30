追撞自摔不治女騎士無關死因　男直接閃人變肇逃下場慘

▲女子騎機車自摔倒地身亡，男騎士追撞擦碰與死因無關，卻因逕自離開而涉犯肇逃罪判刑。（示意圖／取自pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

新北1名曾姓女子騎機車自摔倒地，黃姓男子38秒後騎車經過，先擦碰曾女戴著安全帽的頭部，再向前擦撞曾女橫倒的機車後摔趴，黃男起身短暫停留就騎走，曾女死於自摔傷勢，但血跡噴濺黃男車身留證，黃男辯稱近視加散光且當時沒戴眼鏡、看不清路上有人，新北地院認定他未注意車前狀況，依過失傷害罪判刑4月、得易科罰金，但肇逃罪判刑8月，若定讞恐須坐牢，可上訴。

判決指出，本案發生於2023年11月25日清晨5點多，曾女騎機車自摔、倒在新莊區重新堤外道往樹林方向指標13K+100處，機車向前滑行約12公尺橫擋路面，過了38秒，黃男騎機車經過，先擦碰曾女頭戴安全帽右側近頭頂處，再向前擦撞曾女機車右側，黃男連人帶車摔趴。

1位陳姓女子恰巧在路邊用手機自錄唱歌，先聽到「碰」一聲、看到1輛機車滑行卻沒看到人，邊納悶邊出於好心，開啟手機手電筒向後示意，接著目睹黃男撞上來，起身的黃男詢問「這邊怎會有機車」，陳女也一頭霧水，但黃男牽起機車逕自騎走，陳女趕緊報案，曾女送醫於當天下午不治。

黃男到案自稱雙眼近視各約2、300度又有散光，因騎車會不舒服所以沒戴眼鏡，當下尚未日出、沒看見躺在路邊暗處的曾女，就算有擦碰對方也很輕微，自認沒過失，加上路邊陳女說已報案，他才離開現場趕去上班，非故意肇逃。

法官指黃男明知自己近視與散光會有視力模糊狀況，仍沒戴眼鏡騎機車上路，且他自承遠遠就見前方路上有障礙物即曾女的機車，足認他有未注意車前狀況的過失，加上他右側車身從護板、踏板、排氣管擋板與車牌背面，都留有曾女噴濺血跡、前輪避震器留有曾女安全帽表面漆痕，證明確有擦碰曾女頭部。

不過法醫驗屍研判，曾女頭部雖遭黃男擦碰，額頭出現1個約5公分裂傷噴血，但致命傷包括顱腦損傷、顱內出血、肝脾破裂大出血、雙側氣血胸與骨盆骨折等，都是自摔所致，曾女遺體外套與牛仔褲以紅外線光源檢視，沒遭車輪輾壓跡象。

法官認定曾女死因與黃男無關，但黃男摔趴後曾起身往回查看，且黃男審理中承認擦撞機車前，似乎先撞到異物，卻沒仔細確認是不是撞到人，陳女證稱黃男離開時，沒問她有無報警或叫救護車，可見黃男心存即使撞到人也無所謂的不確定故意，據此依過失傷害罪判刑4月、得易科罰金，但肇逃罪判刑8月，可上訴。