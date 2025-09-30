美政府關門倒數「衝擊一次看」！90萬人恐放無薪假　航班也受影響

▲ 距離政府關門僅剩不到48小時。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府面臨在10月1日關門的危機，國會兩黨針對政府預算案僵持不下。儘管共和黨控制國會及白宮，仍需至少7名民主黨參議員支持才能通過預算案，總統川普29日召集兩黨國會領袖會面，但談判進展有限，副總統范斯會後直言，「我認為我們正走向政府關門。」

CNN報導，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）堅持，任何撥款法案都須延長《平價醫療法案》保險費補貼，以及其他多項民主黨要求的項目。共和黨領袖則希望延長7周撥款期限，並增加立法、行政和司法部門安全經費。

川普任內政府停擺並非第一次，上次發生在他第一任期的2018年底，持續35天創下歷史紀錄，但這次可能與以往不同。川普和白宮管理及預算局（OMB）已釋出訊號，準備採用全新策略，敦促各機構縮減不符合川普優先事項的計畫人力。

根據兩黨政策中心統計，自1980年以來已發生14次政府停擺。每年10月1日新會計年度開始前，國會必須通過12項撥款法案，為聯邦部門提供資金。若未能通過年度預算或短期延續決議案，多數機構將被迫關閉。

▲ 范斯證實政府正走向關門。（圖／路透）

政府停擺將衝擊多項重要服務，食品藥物管理局的公共衛生監督能力將受限，可進行的檢查大幅減少；教育部將讓多數員工放無薪假，但持續發放聯邦學生貸款。國土安全部大部分人員則將繼續工作，包括海關邊境巡邏隊、移民執法局、運輸安全管理局等關鍵部門。

社會安全和醫療保險等重要福利計畫將照常運作，失業者也能繼續領取失業救濟金。國稅局稱可利用《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）資金，讓約7.43萬名員工繼續工作，同時執行共和黨《大而美法案》的數十項稅法改革。

國家公園營運狀況則視情況而異，2013年政府停擺16天期間，估計損失800萬遊客人次和4.14億美元收入；2019年停擺時，多數公園保持開放但不提供遊客服務，每天損失40萬美元門票收入。

▲ 政府停擺將影響航空交通。（圖／達志影像／美聯社）

航空旅行也將受到影響，空中交通管制員及運輸安全管理局人員屬必要人員，即便不支薪也須出勤，但在過去政府停擺期間，人力短缺已對航班造成影響。2019年1月有10名航管人員拒絕到班，導致紐澤西、費城及亞特蘭大等主要機場航班延誤，迫使川普同意臨時撥款，結束當時的停擺僵局。

聯邦員工在政府關門之下首當其衝，估計約有140萬名員工被列為必要人員，其中75萬人薪資來源不受影響，但另有近90萬人將面臨無薪假。國防部此前已通知現役軍人和文職員工，9月30日後將暫停發薪直到國會通過撥款。

經濟層面，2018至2019年為期5周的政府停擺造成30億美元永久性經濟成長損失；國稅局減少稽查活動導致稅收短少約20億美元，大部分無法收回；勞工統計局也將停止發布包括10月3日就業報告在內的經濟數據，難以判斷經濟健康狀況。美國旅遊協會警告，政府停擺每周將對旅遊經濟造成10億美元損失，影響數百萬旅客和企業營運。