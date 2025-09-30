　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府關門倒數「衝擊一次看」！90萬人恐放無薪假　航班也受影響

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）

▲ 距離政府關門僅剩不到48小時。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府面臨在10月1日關門的危機，國會兩黨針對政府預算案僵持不下。儘管共和黨控制國會及白宮，仍需至少7名民主黨參議員支持才能通過預算案，總統川普29日召集兩黨國會領袖會面，但談判進展有限，副總統范斯會後直言，「我認為我們正走向政府關門。」

CNN報導，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）堅持，任何撥款法案都須延長《平價醫療法案》保險費補貼，以及其他多項民主黨要求的項目。共和黨領袖則希望延長7周撥款期限，並增加立法、行政和司法部門安全經費。

川普任內政府停擺並非第一次，上次發生在他第一任期的2018年底，持續35天創下歷史紀錄，但這次可能與以往不同。川普和白宮管理及預算局（OMB）已釋出訊號，準備採用全新策略，敦促各機構縮減不符合川普優先事項的計畫人力。

根據兩黨政策中心統計，自1980年以來已發生14次政府停擺。每年10月1日新會計年度開始前，國會必須通過12項撥款法案，為聯邦部門提供資金。若未能通過年度預算或短期延續決議案，多數機構將被迫關閉。

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）

▲ 范斯證實政府正走向關門。（圖／路透）

政府停擺將衝擊多項重要服務，食品藥物管理局的公共衛生監督能力將受限，可進行的檢查大幅減少；教育部將讓多數員工放無薪假，但持續發放聯邦學生貸款。國土安全部大部分人員則將繼續工作，包括海關邊境巡邏隊、移民執法局、運輸安全管理局等關鍵部門。

社會安全和醫療保險等重要福利計畫將照常運作，失業者也能繼續領取失業救濟金。國稅局稱可利用《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）資金，讓約7.43萬名員工繼續工作，同時執行共和黨《大而美法案》的數十項稅法改革。

國家公園營運狀況則視情況而異，2013年政府停擺16天期間，估計損失800萬遊客人次和4.14億美元收入；2019年停擺時，多數公園保持開放但不提供遊客服務，每天損失40萬美元門票收入。

▲▼美國德州休士頓喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 政府停擺將影響航空交通。（圖／達志影像／美聯社）

航空旅行也將受到影響，空中交通管制員及運輸安全管理局人員屬必要人員，即便不支薪也須出勤，但在過去政府停擺期間，人力短缺已對航班造成影響。2019年1月有10名航管人員拒絕到班，導致紐澤西、費城及亞特蘭大等主要機場航班延誤，迫使川普同意臨時撥款，結束當時的停擺僵局。

聯邦員工在政府關門之下首當其衝，估計約有140萬名員工被列為必要人員，其中75萬人薪資來源不受影響，但另有近90萬人將面臨無薪假。國防部此前已通知現役軍人和文職員工，9月30日後將暫停發薪直到國會通過撥款。

經濟層面，2018至2019年為期5周的政府停擺造成30億美元永久性經濟成長損失；國稅局減少稽查活動導致稅收短少約20億美元，大部分無法收回；勞工統計局也將停止發布包括10月3日就業報告在內的經濟數據，難以判斷經濟健康狀況。美國旅遊協會警告，政府停擺每周將對旅遊經濟造成10億美元損失，影響數百萬旅客和企業營運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩
便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

習要求反台獨　美國務院重申「對台立場不變」：中國是最大威脅

美政府關門倒數「衝擊一次看」！90萬人恐放無薪假　航班也受影響

缺錢快去翻口袋！他聽廣播後「找到5.35億元」　才知自己是幸運兒

小學生上學遞「求救紙條」　公車司機幫忙報案救出被囚禁母

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

赴日注意！日本自動販賣機大漲價　1瓶「破200日圓」大關

狂暴大象故意撞倒觀光船　女遊客遭「象鼻壓入水中」驚險畫面曝

OnlyFans辣模捲分屍案！　歌手男友遭毒梟「折磨至死」後肢解

習要求反台獨　美國務院重申「對台立場不變」：中國是最大威脅

美政府關門倒數「衝擊一次看」！90萬人恐放無薪假　航班也受影響

缺錢快去翻口袋！他聽廣播後「找到5.35億元」　才知自己是幸運兒

小學生上學遞「求救紙條」　公車司機幫忙報案救出被囚禁母

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

遭傳捲入于朦朧墜樓案！　范世錡巡演「僅賣15張票」新劇也遭切割

自栽大麻狂長130株　他嚇到衝警局自首！下場曝光

外交部組踩線團考察史瓦帝尼　看野生動物園區、推台史觀光合作

【棒球情人變救災情人】高國輝返花蓮救家園 ！「麒麟臂」助清泥

國際熱門新聞

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

玩手遊輸了　少年掃射殺光全家人

即／川普宣布：境外電影全課100%關稅

月薪14萬　他退休前驚揭「妻子秘密」

美政府恐關門！美股四大指數仍收漲　輝達漲逾2％

日本自動販賣機全面漲價！破200日圓大關

死者靈堂現身？男走進自己告別式　嚇壞全場

川普與國會協商破局　范斯：政府走向關門

狙擊中國科技業！川普政府新一波出口管制　納入子公司和關聯企業

全球第一YTR新片「火海逃生」搶千萬　網罵爆

他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出

台灣晶片外交首秀　BBC示警三風險

塔利班斷網封國！阿富汗全境「與世隔絕」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面