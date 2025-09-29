中秋前夕北市徵才！　月薪上看6萬元

▲中秋前夕搶才大戰開打，北市企業釋出472職缺。月薪上看6萬 。（圖／台北市政府勞動局提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

中秋連假將至，台北市就業市場掀起新一波徵才熱潮。台北市勞動局就業服務處宣布，自9月30日至10月3日，將在景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等就業服務站舉辦連續四天的徵才活動，邀集17家企業共釋出472個多元職缺，涵蓋餐飲、零售、汽車服務與長照等產業，最高月薪可達6萬元，時薪上看460元。

勞動局指出，本次徵才特別強調兼顧穩定與彈性的就業選擇，無論正職、兼職或不同資歷的求職者，都能找到適合的發展方向。其中，連鎖餐飲品牌王品集團旗下「青花驕」提供餐飲管理與儲備幹部職缺，月薪上看4萬4500元以上，並設有完善的職涯培訓與晉升制度。

零售業者方面，包括統一超商、特力屋、聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具及萬達寵物等，也開出門市銷售、儲備幹部及兼職職缺，鎖定有志成為未來門市主管的人才。汽車相關產業方面，捷博公司則提供汽車美容技師及儲備店長等機會，吸引具有專業技術背景的應徵者。

微笑單車此次同樣大舉徵才，釋出調度專員與維護專員職缺，夜班與大夜班薪資優渥，月薪最高可達4萬8000元，時薪上看240元，並提供高溫津貼、油資補助、年終獎金，以及留任與推薦獎勵等福利，鼓勵持有機車或手排駕照的民眾前來應徵。

隨著高齡化社會需求增加，長照產業成為徵才重點。安德利、承霖、惠安、潤田、璞馨、傑緣、行愛住宿長照等機構，共釋出超過100個看護與照服員職缺，時薪介於200至460元之間，月薪最高上看6萬元，期望吸引具照護熱忱的市民投入。

本次徵才活動9月30日將率先於西門站登場，最後一天則在10月3日於景美站舉辦。北市勞動局提醒，求職民眾可就近前往參與，把握中秋前夕的就業契機。

