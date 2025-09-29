　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

▲▼麥當勞大薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞解惑3大常見疑問。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

薯條有綠綠的還能吃嗎？漢堡好像縮水了？麥香魚是使用真鱈魚嗎？麥當勞最新季報一次幫解惑「3大常見疑問」，包括確認綠薯條無食安問題、漢堡也完全沒有縮水。

Q1：薯條有點綠綠的，吃了會中毒嗎？
A1：無食安問題，可安心食用。

麥當勞指出，其薯條是嚴選來自美國西北天然的優質品種馬鈴薯，整顆去皮切條而成，但因馬鈴薯離開土壤時，因陽光照射，表皮會因產生「葉綠素」而變綠，衍生是否會有龍葵鹼（即茄鹼）產生的疑慮。

但茄鹼是自然存在於馬鈴薯本身的物質，含量雖有可能因為光照而增加，但科學上「綠」和「茄鹼」的產生並無直接關聯性，且茄鹼是無色的，綠化的程度不能和「茄鹼」含量畫上等號。

而台灣自2019起相關法規即訂定馬鈴薯塊莖中「總配醣生物鹼／茄鹼（Glycoalkaloids, total）」限量200mg／kg作為管理依據，麥當勞也落實自主管理持續主動定期送驗，故根據馬鈴薯作物特性以及相關品質管理機制與送驗結果，無食安問題，可安心食用。

▲▼麥當勞漢堡麵包須靠神秘尺測量符合全球標準 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全球麥當勞漢堡皆統一使用一把「麵包尺」進行尺寸測量 。

Q2：漢堡有縮水嗎？
A2：沒有！ 

麥當勞表示，全球麥當勞皆統一使用一把「麵包尺」進行產品確認，且在2022年底更新，配合全球麥當勞採用全新麵團配方與製程，麵團重量、麵包體積不變，但烤出來身形變瘦變高，故全世界所有國家麥當勞的漢堡麵包，都是相同尺寸標準。

▲▼麥當勞麥香魚、雙層麥香魚 。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞麥香魚魚排常被質疑是否為真鱈魚。

Q3：麥香魚裡面的魚排，是真鱈魚嗎？
A3：是真鱈魚 ！

麥當勞指出麥香魚的魚排主要採用產自阿拉斯加鄰近海域的100%真鱈魚，屬於符合政府規範「鱈形目」的魚種，從捕獲到處理全程透過冷鏈要求維持鮮度，魚肉切片裹粉後急速冷凍至餐廳直炸；且為搭配外酥內軟的真鱈魚排，麥香魚的麵包也是店內唯一以「蒸」的方式加熱的麵包，是全球熱銷超過60年的經典美味。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►漢堡王「無麵包系列堡」中秋限時回歸　升級套餐優惠一次看
►手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／林俊傑「罹心臟病後」近況曝光！突襲信義區
整車便當送災區？她遭抓包全是「AI便當」　挨批蹭熱度
遊日注意！日本免稅制度要改了　懶人包一次看
大馬村長女兒是國腳！「那通逃命電話救了我」　王湘惠淚謝父親
快訊／徐榛蔚宣布每戶災民發5萬！　
一群人衝花蓮救災！　他曝「蹭熱度亂象」：鏟沒幾下就開始自拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」！吃多少買多少　3步驟省力醃肉

全機嚇壞！乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

美女館長賣房爆糾紛　疑被黑心仲介玩兩面手法

獨／王心恬砸100萬出國追F1　「拿到罕見簽名帽」霸氣送玖壹壹春風

中國信託集團宣布捐款2000萬元　協助花蓮受災學童助學、民眾災後救助及家園重建

KISS OF LIFE隊長爆包廂親暱影片外流！男偶像身分瘋傳　公司出面了

直擊／林俊傑「罹心臟病後」近況曝光！現身突襲信義區　許光漢、張艾嘉全嚇傻

印度少女「遭爆頭槍殺」棄屍河中！凶手竟是親爹　恐怖動機曝光

台南大內甜根子草童樂會浪漫登場　消防防災宣導吸引200人參與

亞達梅斯轟破21年魔咒　巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者

流感高燒「併發嚴重腦炎急救」　醫示警：連假將成疫情催化劑

【英雄們辛苦了！】15台重型機械深夜從西部出發 勇赴花蓮救災

消費熱門新聞

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

速食店教師節連假優惠懶人包

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑

全聯董座捐1千萬助花蓮　全台超商捐款管道一次看

超夯髮品美式賣場限時搶購

肯德基47折神券限時9天快閃

21風味館周年慶優惠一次看

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

微型電動二輪車正成為青少年殺手

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

更多熱門

相關新聞

年付276萬簽20年長約　麥當勞北區首間得來速掛招

年付276萬簽20年長約　麥當勞北區首間得來速掛招

麥當勞近年持續拓點，近期將進駐台南北區和緯路，該店日前首度掛出麥當勞最具標誌性的黃色「M招牌」、規劃得來速車道，是北區首個有得來速的麥當勞，預計年底前試營運，附近還有施工中的全聯，信義房屋專家指出，人口紅利吸大咖租客。

健身醫親自實測　吃速食選對餐點血糖僅上升12

健身醫親自實測　吃速食選對餐點血糖僅上升12

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回歸

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回歸

網自爆騙吃麥當勞漢堡偏方　業者：不樂見、勿以身試法

網自爆騙吃麥當勞漢堡偏方　業者：不樂見、勿以身試法

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

關鍵字：

麥當勞疑問

讀者迴響

熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

白飯車被攔阻　志工怒「官員在搞事」！員警曝真相

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

今變天！　午後雨區擴大

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

孫生花蓮救災畫面曝光

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面