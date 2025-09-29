麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

▲麥當勞解惑3大常見疑問。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

薯條有綠綠的還能吃嗎？漢堡好像縮水了？麥香魚是使用真鱈魚嗎？麥當勞最新季報一次幫解惑「3大常見疑問」，包括確認綠薯條無食安問題、漢堡也完全沒有縮水。

Q1：薯條有點綠綠的，吃了會中毒嗎？

A1：無食安問題，可安心食用。

麥當勞指出，其薯條是嚴選來自美國西北天然的優質品種馬鈴薯，整顆去皮切條而成，但因馬鈴薯離開土壤時，因陽光照射，表皮會因產生「葉綠素」而變綠，衍生是否會有龍葵鹼（即茄鹼）產生的疑慮。

但茄鹼是自然存在於馬鈴薯本身的物質，含量雖有可能因為光照而增加，但科學上「綠」和「茄鹼」的產生並無直接關聯性，且茄鹼是無色的，綠化的程度不能和「茄鹼」含量畫上等號。

而台灣自2019起相關法規即訂定馬鈴薯塊莖中「總配醣生物鹼／茄鹼（Glycoalkaloids, total）」限量200mg／kg作為管理依據，麥當勞也落實自主管理持續主動定期送驗，故根據馬鈴薯作物特性以及相關品質管理機制與送驗結果，無食安問題，可安心食用。

▲全球麥當勞漢堡皆統一使用一把「麵包尺」進行尺寸測量 。

Q2：漢堡有縮水嗎？

A2：沒有！

麥當勞表示，全球麥當勞皆統一使用一把「麵包尺」進行產品確認，且在2022年底更新，配合全球麥當勞採用全新麵團配方與製程，麵團重量、麵包體積不變，但烤出來身形變瘦變高，故全世界所有國家麥當勞的漢堡麵包，都是相同尺寸標準。

▲麥當勞麥香魚魚排常被質疑是否為真鱈魚。

Q3：麥香魚裡面的魚排，是真鱈魚嗎？

A3：是真鱈魚 ！

麥當勞指出麥香魚的魚排主要採用產自阿拉斯加鄰近海域的100%真鱈魚，屬於符合政府規範「鱈形目」的魚種，從捕獲到處理全程透過冷鏈要求維持鮮度，魚肉切片裹粉後急速冷凍至餐廳直炸；且為搭配外酥內軟的真鱈魚排，麥香魚的麵包也是店內唯一以「蒸」的方式加熱的麵包，是全球熱銷超過60年的經典美味。