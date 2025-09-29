廣東江門基孔肯雅熱疫情再起！　一週新增2927例

▲廣東江門基孔肯雅熱疫情再起，全市進行大規模消毒工作。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東江門近期再次出現「基孔肯雅熱」疫情持續擴散的情況，引起外界關注。根據官方通報，21日至27日，廣東新增3153例本地病例，其中，江門就佔了2927例，成為疫情再起的重災區。當地政府隨即啟動突發公共衛生事件Ⅲ級應急響應，並加強消殺、醫療救治與社區治理，將疫情快速上升的態勢初步遏制，但隨著中秋等假期臨近，人群流動增加，防控壓力依然嚴峻。

《澎湃新聞》報導，9月21日0時至9月27日24時，廣東全省新增報告3153例基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案。病例分布在江門2927例，佛山78例，廣州68例，深圳22例，珠海13例，東莞7例，清遠和湛江各6例，肇慶5例，汕頭4例，韶關、梅州、中山和潮州各3例，茂名、惠州、汕尾、陽江和雲浮各1例。

根據江門官方數據顯示，自9月20日起，單日新增病例一度高達574例，雖已降至9月27日的455例，但仍處於高位。當地政府已備妥逾5000張收治床位，確保「應收盡收、應住盡住」，並針對老年人、兒童與慢性病患者提供個性化醫療及上門服務。

在基孔肯雅熱疫情防控方面，江門出動超過1.4萬人組成消殺隊伍，配備2.2萬餘台噴霧器，全面開展滅蚊與清除積水孳生地行動。當地政府同步加強監管，截至目前已下達949份《衛生監督意見書》，立案51宗，並對未落實積水清理的單位依法處罰。