秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

▲▼ 秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南 。（圖／業者）

▲秋日聚會月桂冠酒款首選。

圖、文／月桂冠提供

聚會的美好，從舉杯的那一刻開始。每場聚會，都想挑選一款適合全場的酒款，既能點燃熱鬧氛圍，又能細膩品味。月桂冠正是這樣的完美選擇！今年，月桂冠清酒在全聯推出全新酒款與多款經典之作，從清爽暢飲的大容量酒款，到細膩雅緻的小瓶精選，以及香甜迷人的梅酒原酒，滿足各種聚會場景的需求，讓每一次乾杯都充滿溫度和回憶！

這次最特別的亮點是【月清酒】650ml輕巧包裝新上市，在日本熱銷28年、平均每秒售出一瓶的熱賣酒款、現在全聯獨家開賣！這款曾在美式賣場熱銷多年的酒款，如今以更便攜的包裝，成為年末聚會與週末烤肉的絕佳選擇。從清爽到精緻，從甜美到濃郁，月桂冠為每一次乾杯注入溫度與回憶。

為不同聚會，量身打造的酒款推薦

中秋燒烤聚餐首選｜首推兩款不同風味清酒

在熱鬧的烤肉party或大型聚會中，一款能讓全場盡情舉杯、卻不顯厚重的清酒，月清酒入口圓潤卻不失清爽，最適合搭配海鮮類燒烤，椒鹽烤鯛魚、香蒜檸檬小卷等，帶出海鮮的鮮甜；650ml的紙盒包裝，方便輕巧，適合分享；月桂冠720ml經典清酒，口感更顯圓潤渾厚，適合醬燒燒烤，日式照燒牛或是韓式辣醬雞腿串等搭配，更推薦稍微溫熱後在喝，讓烤肉party一秒變身居酒屋!在清酒杯中再加入柚子汁或檸檬汁，更有不同風味，增添中秋夜的舉杯儀式感~陪伴整晚的暢談與笑聲。

▲▼月桂冠,酒款,月清酒。（圖／月桂冠提供）

▲左／經典不敗－月桂冠清酒 720ml，右／全新亮相－月桂冠月 650ml。

小桌雅聚｜精緻時光推薦

當聚會轉為精緻小桌時光，月桂冠佳撰cup與大吟釀生詰清酒，展現品味的最佳搭檔。兩款酒質細膩，入口後層次分明的香氣與風味緩緩綻放，適合靜靜慢飲，細細品味餘韻。搭配壽司、刺身等日式料理，或各式精緻餐點，它們不僅襯托食材的鮮美，更將餐桌氛圍提升為專屬的品味時刻。每一杯，都是一場微型饗宴，為小聚增添獨特韻味。

▲▼月桂冠,酒款,月清酒。（圖／月桂冠提供）

▲左／花果香氣－大吟釀 300mL，右／尾韻清爽－佳撰 CUP 210mL。

姊妹談心｜月桂冠完熟梅酒原酒

在輕鬆愜意的午後，與姊妹相聚暢聊時光，最適合來一杯香甜平衡的月桂冠完熟梅酒原酒。以100%日本紀州完熟南高梅釀造，在釀造完後不再添加水的梅酒原酒，入口即感受濃濃的完熟梅˙子的原始香氣，搭配氣泡水或綠茶，更有不同的層次風味，搭配新鮮水果、甜點，或是單純靜靜小酌，都能營造出甜美而放鬆的氛圍。這不僅是一杯酒，更是一份陪伴的情感，為姊妹時光增添柔美而難忘的記憶。

▲▼月桂冠,酒款,月清酒。（圖／月桂冠提供）

▲月桂冠完熟梅酒原酒。

從人聲鼎沸的熱鬧派對，到靜謐雅緻的小聚，再到姊妹間的輕鬆對話，月桂冠以細膩與貼心的酒款，完美融入每一種聚會氛圍。每款酒都承載著獨特的風味與情感，讓乾杯不只是酒香，更是歡笑與祝福的延續。

現在就到全聯選購屬於你的聚會酒款，讓每一刻都充滿滋味與溫暖！無論是清爽、精緻還是甜美，每一個聚會都有月桂冠的陪伴，讓每一次舉杯都成為心動的瞬間！

※禁止酒駕；未滿 18 歲禁止飲酒；飲酒過量有礙健康

 

09/27 全台詐欺最新數據

