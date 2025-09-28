　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

我回來了！潛水逃命+長棍插泥躲死劫　72歲伯衝警局喊：沒失蹤

▲▼陳伯伯講述朋友從佛祖街逃生過程，直呼很慶幸、很厲害。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳伯伯講述朋友從佛祖街逃生過程，直呼很慶幸、朋友很厲害。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、郭玗潔／花蓮報導

堰塞湖溢流水患重創光復鄉，其中一名72歲阿伯當時就睡在佛祖街，洪水在幾秒內淹至天花板，幸好他非常會游泳，潛入水中從大門逃生到屋頂，再拿木棍插著泥水輔助，游了30公尺登上堤防，摸黑沿防汛道跑到大同村獲救，這位居民後來發現自己被列為失蹤人口，今日跑去警局報備喊「我沒有失蹤，我在這裡」。

72歲陳伯伯也是受災戶，他分享朋友驚險的逃生歷程。陳伯伯表示，洪水來的時候，是從水溝、馬桶大量湧出，他有個朋友和他同齡，當天朋友的妻子正好出國，朋友就睡在佛祖街，一發現水來了，約從1數到5的時間，幾秒鐘內水就淹到天花板，還好朋友很會游泳，又正好尋到空隙，深吸一口氣後就潛入水中，從門口游出去。

陳伯伯說，朋友出門後浮上水面，爬到屋頂上喘息休息，等到洪水稍緩，再從旁邊找到一支長棍，一邊用棍子捶地輔助、一邊游泳，游到對面30公尺外的堤防，再爬上堤防。當時天色暗了，朋友一路摸黑走防汛道到大同村，上橋後遇到搜救隊才獲救，後來朋友發現自己被列為失蹤人口，今日連忙前往警局報備「我沒有失蹤，我在這裡！」朋友的求生能力也讓陳伯伯直呼「很慶幸、真的很厲害」。

▼光復鄉排水系統也遭泥沙阻塞。（資料照／台中市消防局提拱）

▲花蓮光復鄉遭受重創。（圖／台中市消防局提拱）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來
徐榛蔚遭當面嗆「不要在那邊作秀啦」　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

超荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？

87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

快訊／海嘯警報又大響！災區民眾快跑急撤　縣府發聲：誤傳

嘉義千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫傷

堰塞湖潰壩第6天：17人死亡7失聯　仍有341戶停水

傳統村里廣播效果有限！光復堰塞湖示警　改採海嘯警報方式

我回來了！潛水逃命+長棍插泥躲死劫　72歲伯衝警局喊：沒失蹤

快訊／高雄小港獨居壯男墜樓亡　母相驗哭紅眼：兒子很孝順

災區淤泥全堆這！24H不間斷清運「累計破萬噸」　暫置場快堆滿

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

超荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？

87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

快訊／海嘯警報又大響！災區民眾快跑急撤　縣府發聲：誤傳

嘉義千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫傷

堰塞湖潰壩第6天：17人死亡7失聯　仍有341戶停水

傳統村里廣播效果有限！光復堰塞湖示警　改採海嘯警報方式

我回來了！潛水逃命+長棍插泥躲死劫　72歲伯衝警局喊：沒失蹤

快訊／高雄小港獨居壯男墜樓亡　母相驗哭紅眼：兒子很孝順

災區淤泥全堆這！24H不間斷清運「累計破萬噸」　暫置場快堆滿

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

男團Saturday曝花蓮老家災情！　激動告白：台灣人非常有愛

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

初嚐天王山高張力　許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

日滑翔傘起飛後「失控撞樹」墜落！乘客重傷　直升機送醫搶救

花蓮寵物禮儀公司助無償善終　志工接力送罹難毛孩最後一程

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

【只剩1顆頭求生】軍人妻抱3子泡水5hrs！1歲娃躲衣櫃全身泥漿

社會熱門新聞

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

英雄歸來！台中特搜隊步出車站獲如雷掌聲

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

巷內驚見「蜷曲女屍」　特搜員也鼻酸了

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂40km被尋獲

更多熱門

相關新聞

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，陸軍自24日起在光復糖廠設前進指揮所，並於26日增派2000名兵力協助救災。陸軍六軍團今（28日）表示，今是第三作戰區支援兵力投入救援與災後復原工作進入第五天，33化學兵群一名劉姓士官長，在任務期間恰逢胞弟百日法會，原本一度考慮請假，但最終仍秉持「災區需要我」的信念，毅然堅守救災崗位，將對家人的思念化為守護光復鄉民的力量。

開車快不過洪水　他從天窗逃劫愛犬慘亡

開車快不過洪水　他從天窗逃劫愛犬慘亡

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸

這次不吵了！卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁同框勘災

這次不吵了！卓榮泰、徐榛蔚、傅崐萁同框勘災

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

關鍵字：

72歲居民佛祖街洪水災逃生堰塞湖

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面