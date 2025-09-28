我回來了！潛水逃命+長棍插泥躲死劫　72歲伯衝警局喊：沒失蹤

▲陳伯伯講述朋友從佛祖街逃生過程，直呼很慶幸、朋友很厲害。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、郭玗潔／花蓮報導

堰塞湖溢流水患重創光復鄉，其中一名72歲阿伯當時就睡在佛祖街，洪水在幾秒內淹至天花板，幸好他非常會游泳，潛入水中從大門逃生到屋頂，再拿木棍插著泥水輔助，游了30公尺登上堤防，摸黑沿防汛道跑到大同村獲救，這位居民後來發現自己被列為失蹤人口，今日跑去警局報備喊「我沒有失蹤，我在這裡」。

72歲陳伯伯也是受災戶，他分享朋友驚險的逃生歷程。陳伯伯表示，洪水來的時候，是從水溝、馬桶大量湧出，他有個朋友和他同齡，當天朋友的妻子正好出國，朋友就睡在佛祖街，一發現水來了，約從1數到5的時間，幾秒鐘內水就淹到天花板，還好朋友很會游泳，又正好尋到空隙，深吸一口氣後就潛入水中，從門口游出去。

陳伯伯說，朋友出門後浮上水面，爬到屋頂上喘息休息，等到洪水稍緩，再從旁邊找到一支長棍，一邊用棍子捶地輔助、一邊游泳，游到對面30公尺外的堤防，再爬上堤防。當時天色暗了，朋友一路摸黑走防汛道到大同村，上橋後遇到搜救隊才獲救，後來朋友發現自己被列為失蹤人口，今日連忙前往警局報備「我沒有失蹤，我在這裡！」朋友的求生能力也讓陳伯伯直呼「很慶幸、真的很厲害」。

▼光復鄉排水系統也遭泥沙阻塞。（資料照／台中市消防局提拱）