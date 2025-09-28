　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰：罹難者慰問金加碼至100萬　傷患25萬、房屋損壞再加10萬

▲▼行政院長卓榮泰赴中央災害應變中心前進協調所。（圖／攝影中心）

▲行政院長卓榮泰赴中央災害應變中心前進協調所。（圖／攝影中心）

記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，行政院長卓榮泰28日上午再赴中央災害應變中心前進協調所時表示，要求7位失聯鄉親的搜救不能停止、紅色警戒不得解除，另外「安心住、政府付」策略，未來可以延長，至於罹難者慰問金部分，也從80萬加碼至100萬，傷患也有25萬慰問金，房屋損壞加給10萬慰助金。

卓榮泰在談話中表示，今天有幾點要求，第一是失聯的7位鄉親，搜救不能停止，要繼續搜救，他感謝國軍官兵一起協助；第二個要求，就是紅色警戒，因為水還在，志工也湧入，水在、人在，紅色警戒不得解除，必須用最高安全標準。

卓榮泰表示，第三是「安心住、政府付」策略，讓在安置所的長輩、小孩可以有好的地方去，已經盡量協調旅館，盡量協助讓大家都可以有交通接駁，至於外界有人說協助只有7天時間太短，因此希望14天能恢復起碼的生活條件，如果要延長時間當然可以。

在垃圾堆積問題上，卓榮泰說，已經要求環境部就安置儲放場，進去後要維持場區的衛生，必須要全面消毒，垃圾跟泥沙或大型垃圾要盡快運送，加強環境整潔工作。

此外，針對17位罹難者，卓榮泰表示，中央已經籌措賑災基金會，每人有80萬慰問金，會加到100萬慰問金，地方上有相關機制也可以加。他說，傷患部分，有25萬慰問金，另外房子被污泥入侵，這次情況非比尋常，所以研究了慰助金方式，中央會對所有房屋加給10萬慰助金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情
驚見「蜷曲女屍」！疑遭黑水破門捲出　特搜員鼻酸
吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯塞爆畫面曝光
男星救災「突被通知水要來了」！　逃竄畫面曝
罹難者慰問金加碼至100萬！　傷患25萬、房屋損壞再加10萬
快訊／再傳潰堤！大喊快跑逃離畫面曝　縣府急說明
賴清德下令：再增派兵力投入　中秋節前完成清淤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

傅崐萁要次長級官員進駐　張惇涵：下周立院議事安排盼朝野有共識

與張俊雄同天加入「十人秘密組黨小組」　游錫堃嘆：在世者僅剩5人

今年已10團赴中　馬英九「大九學堂」9月訪川滇、感受民族融合

卓榮泰：罹難者慰問金加碼至100萬　傷患25萬、房屋損壞再加10萬

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

虛心檢討！民進黨創黨39週年　賴清德致信黨員：繼續給鞭策指教

採「夜間作業、日間休整」助光復鄉復原　十軍團：官兵始終堅守崗位

評／花蓮滿城泥、藍忙選黨主席　災民看不到國民黨中央救援身影

快訊／黃曙光堅辭國安會諮委　賴清德幾經慰留無效！請辭獲准

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

傅崐萁要次長級官員進駐　張惇涵：下周立院議事安排盼朝野有共識

與張俊雄同天加入「十人秘密組黨小組」　游錫堃嘆：在世者僅剩5人

今年已10團赴中　馬英九「大九學堂」9月訪川滇、感受民族融合

卓榮泰：罹難者慰問金加碼至100萬　傷患25萬、房屋損壞再加10萬

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

虛心檢討！民進黨創黨39週年　賴清德致信黨員：繼續給鞭策指教

採「夜間作業、日間休整」助光復鄉復原　十軍團：官兵始終堅守崗位

評／花蓮滿城泥、藍忙選黨主席　災民看不到國民黨中央救援身影

快訊／黃曙光堅辭國安會諮委　賴清德幾經慰留無效！請辭獲准

台南市馳援花蓮清淤與物資支援　黃偉哲：攜手共渡難關

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

花蓮汽車墳場曝！災民怨拖吊報廢車遭收5千　業者曝：找縣府免費

0923聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情

把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間

鄰長曝災區70位老人家領不到便當！花蓮縣府：由3系統機動供應

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

政治熱門新聞

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

張峻不滿勘災跳過他家　縣府回應「經過沒看到人」

桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

美麗島民調／國民黨主席誰適合？　郝龍斌22.2％居冠、鄭麗文12.2％

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台鏟子超人

快訊／黃曙光堅辭國安會諮委　賴清德幾經慰留無效！請辭獲准

張俊雄辭世　蘇貞昌憶當年同為台灣奮鬥

馬太鞍溪堤防早損壞？水利署嚴正澄清

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

快訊／前行政院長張俊雄辭世　享壽87歲

總統、部長救災發言被無謂擴大　卓榮泰：社會不該這樣

更多熱門

相關新聞

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫還沒出殯

退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫還沒出殯

一名女網友連假到花蓮幫忙，發現一戶阿嬤獨自守著災後家園，僅有一名大哥在場。原來她先生是退休校長，不料在22日過世，隔天又遇上災難，讓人鼻酸。原PO和朋友雖清掃一整個下午，進度仍有限，喊話阿嬤家仍需要更多鏟子超人支援。事後，阿嬤孫女也現身感謝，「讓我們家不再孤立無援」。

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

佛祖街土石覆蓋成荒地　1女疑活埋砂石場

佛祖街土石覆蓋成荒地　1女疑活埋砂石場

百萬YTR獨闖光復災區！

百萬YTR獨闖光復災區！

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

關鍵字：

災害花蓮救援卓榮泰安心

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《黑澀會》薔薔真的脫光！

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面