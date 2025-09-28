卓榮泰：罹難者慰問金加碼至100萬　傷患25萬、房屋損壞再加10萬

▲行政院長卓榮泰赴中央災害應變中心前進協調所。（圖／攝影中心）



記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，行政院長卓榮泰28日上午再赴中央災害應變中心前進協調所時表示，要求7位失聯鄉親的搜救不能停止、紅色警戒不得解除，另外「安心住、政府付」策略，未來可以延長，至於罹難者慰問金部分，也從80萬加碼至100萬，傷患也有25萬慰問金，房屋損壞加給10萬慰助金。

卓榮泰在談話中表示，今天有幾點要求，第一是失聯的7位鄉親，搜救不能停止，要繼續搜救，他感謝國軍官兵一起協助；第二個要求，就是紅色警戒，因為水還在，志工也湧入，水在、人在，紅色警戒不得解除，必須用最高安全標準。

卓榮泰表示，第三是「安心住、政府付」策略，讓在安置所的長輩、小孩可以有好的地方去，已經盡量協調旅館，盡量協助讓大家都可以有交通接駁，至於外界有人說協助只有7天時間太短，因此希望14天能恢復起碼的生活條件，如果要延長時間當然可以。

在垃圾堆積問題上，卓榮泰說，已經要求環境部就安置儲放場，進去後要維持場區的衛生，必須要全面消毒，垃圾跟泥沙或大型垃圾要盡快運送，加強環境整潔工作。

此外，針對17位罹難者，卓榮泰表示，中央已經籌措賑災基金會，每人有80萬慰問金，會加到100萬慰問金，地方上有相關機制也可以加。他說，傷患部分，有25萬慰問金，另外房子被污泥入侵，這次情況非比尋常，所以研究了慰助金方式，中央會對所有房屋加給10萬慰助金。