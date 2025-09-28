　
退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：夫在殯儀館還沒出殯

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友連假到花蓮幫忙，發現一戶阿嬤獨自守著災後家園，僅有一名大哥在場。原來她先生是退休校長，不料在22日過世，隔天又遇上災難，讓人鼻酸。原PO和朋友雖清掃一整個下午，進度仍有限，喊話阿嬤家仍需要更多鏟子超人支援。事後，阿嬤孫女也現身感謝，「讓我們家不再孤立無援」。 

一名網友在Threads不捨直呼，連假第一天特地到花蓮幫忙，剛抵達車站時，看到滿滿的人潮湧入，因此比較前方的民宅、道路最快清理好，但隨著往裡面走，卻發現愈深入愈冷清，直到走到一戶人家，才驚覺整個家只剩下阿嬤孤單守著，以及一位熱心大哥在幫忙。

阿嬤說「聽說有外面的人，但也沒看到」，原PO隨即安慰長輩，「沒事，我們來了。」一整個下午協助清掃，即便最多時有7位人力投入，但進度仍只完成一點點。

更讓人不捨的是，阿嬤的先生才在22日過世，隔天就遇上災難，如今遺體還停在殯儀館未出殯，獨留阿嬤一人面對滿目瘡痍的家，讓她心疼不已。

▲▼ 。（圖／kekehoop_69提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲家裡剩阿嬤一人打掃。（圖／kekehoop_69提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「整個家就只有阿嬤一個人，離開的時候真的很不捨...」原PO說，因為她只有昨天有空，希望透過脆的傳遞力量，希望有鏟子超人能來阿嬤家幫忙，「希望看到這篇的人，如果你後面還有要來幫忙」，地點位在光復鄉自強路3號。

最後，原PO想說的是，雖然看似很多人來幫忙了，但實際走進來，會發現真的人力還是很不夠，「我更難想像更後面的居民們怎麼辦了...大家真的辛苦了。」

底下網友難過回應，「我等等到站馬上去幫阿婆」、「感覺需要更多關懷員來現場，很多獨居老人心裡真的崩塌，很需要被關心安慰」、「無法想像阿嬤一個人面對這一切有多煎熬，謝謝你們、還好有你們」、「希望不只佛祖街，往裡面還有更多需要幫忙的」、「阿婆加油！一起撐下去，活著就是希望」、「阿嬤一定很無助，希望有人可以抱抱她」。

留言中，有網友透露，「他是小學前校長，很好的人」；同時家人也現身向原PO致謝，「我是阿婆的孫女，想跟今天來幫忙清掃的你們說聲謝謝，因為阿公的關係，今天沒辦法陪同阿婆回去老家整理，但因為有你們的出現，讓我們家不會孤立無援，真的非常感謝」。

※該文章獲kekehoop_69授權。

在 Threads 查看
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【只剩1顆頭求生】軍人妻抱3子泡水5hrs！1歲娃躲衣櫃全身泥漿

相關新聞

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。今（28）日早上佛祖街旁驚傳潰堤，在現場的民眾、志工、媒體緊急撤離，經濟部水利署第九河川分署指出，是工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。

佛祖街土石覆蓋成荒地　1女疑活埋砂石場

佛祖街土石覆蓋成荒地　1女疑活埋砂石場

百萬YTR獨闖光復災區！

百萬YTR獨闖光復災區！

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

在台印尼移工組「黑皮志工隊」 放棄休假日救災

在台印尼移工組「黑皮志工隊」 放棄休假日救災

