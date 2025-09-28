　
大陸 大陸焦點 特派現場

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂...醫護全錯愕

小女孩逃避看牙醫，直接爬到門頂逃避。（圖／翻攝自抖音 @爱的阳光陈林岗）

▲小女孩突然從牙椅跳下，快速沿著門框往上攀爬。（圖／翻攝自抖音 @爱的阳光陈林岗）

圖文／CTWANT

大陸江蘇鹽城一間牙科診所，因為一名小女孩上演「飛檐走壁」的驚人場景，意外成為網路熱議話題。這名女孩因害怕接受根管治療，竟在短短幾秒內靈活攀上診所門框，最後停在門頂不肯下來，讓醫護人員和陪同家長又驚又笑。

根據《先鋒新聞》報導，事件發生在22日，地點是鹽城倍美永康口腔門診部。當時醫師與護士正準備替小女孩進行治療，但她情緒明顯不安，強烈抗拒。就在醫護還來不及安撫之際，孩子突然從牙椅跳下，快速跑到門口，接著宛如「蜘蛛人」般沿著門框往上攀爬，轉眼間就抵達門頂，令全場愣住。

這段過程全被診所監視器拍下，影片曝光後迅速在社群平台瘋傳，短時間內累積大量點閱。畫面中，小女孩攀爬動作熟練，彷彿日常練習過；醫護人員只能無奈仰頭望著，場面既緊張又滑稽。

小女孩母親事後受訪時表示，她當時在診間外等待，聽到護士驚呼才發現孩子已爬到門頂。她透露，女兒平時在家就有「爬門框」的習慣，個性活潑好動，沒想到竟會在診間重演。最後在母親與醫護耐心勸說下，孩子才願意下來，並回到牙椅接受治療，過程總算圓滿結束。

這場「臨時上演」的插曲掀起網路熱議，不少網友笑稱這是「創意逃避看牙」的新招，有人打趣說：「下次可能要先替腿打麻藥才行。」也有人調侃：「通常只有獸醫診所的患者才會爬牆，這小孩是不是跑錯棚了？」更有人感嘆孩子的行動力與膽識，直言比任何麻醉都有效。

