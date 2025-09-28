浣熊「還在海上亂跑」詭轉圈　太平洋雙中颱！博羅伊登陸

▲博羅依環流結構良好，轉為中颱。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

太平洋雙颱亂走，位居今年「風王」的樺加沙颱風消散後，今年第19、20號颱風浣熊（Neoguri）、博羅依（Bualoi）也雙雙成長為中度颱風，其中博羅依經過菲律賓到南海後，結構良好，預估將被壓著推進，快速往越南附近登陸；至於浣熊則在日本遙遠外海亂走一圈後繼續轉向北上，被戲稱「無害小浣熊」在海面亂竄。

中央氣象署表示，博羅依颱風經過菲律賓到南海後，整體環流結構良好，雲頂溫度偏低，中心外圍都還有強對流發展，27日強度已經來到中度颱風，7級暴風半徑來到200公里，預估28日將登陸越南北部一帶；至於浣熊颱風也在27日晚上再度增強為中度颱風，遠在距離東京東方1790公里海面上，加速北上，7級暴風半徑同樣來到200公里。

▲博羅依即將登陸越南一帶 。（圖／中央氣象署）



民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指稱，浣熊颱風在日本東南方遙遠的外海亂走一圈後，再度轉向東北，加速北上，逐漸減弱。由於浣熊一路的路徑都在海上轉來轉去，許多網友看了紛紛笑稱「酒駕的浣熊」、「要變北極熊了」、「我獨自轉圈」。

「停班停課最新通知」粉絲團也笑稱，浣熊之前跟樺加沙一起變成強颱，不過這隻「無害小浣熊」到現在還在海面上繼續亂竄，「反正沒登陸，它想怎麼玩就怎麼玩。」過去浣熊一路成颱轉中颱、強颱再掉回來，原以為氣旋生命即將落幕，但27日午間又再次增強，完全就是一齣精采的颱風版《戲說浣熊》。

▼浣熊颱風生長過程曲折，至今還在海上亂竄。

