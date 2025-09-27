　
光復災民返家清理「免費坐小黃」　政府買單接送「每天20輛支援」

▲▼光復地區啟動「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫。（圖／公路局提供）

▲光復地區啟動「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為協助光復民眾整理家園期間有安全、便利、即時的交通接駁，公路局宣布，今日(9/27)下午首度啟動「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫，提供每日20輛計程車，於上午8時至下午6時共10小時，自光復地區往返接駁至指定安置點服務。

解決災民返家清理家園的交通需求，公路局今啟動「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫，公路局表示，該接駁專車係採免費方式，提供經安排安置的民眾於安置期間，可免費搭乘往返回家清理家園。

▲▼光復地區啟動「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫。（圖／公路局提供）

▲▼光復地區啟動「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫。（圖／公路局提供）

▲▼光復地區啟動「災民安心住，政府幫你付」免費計程車接駁專車計畫。（圖／公路局提供）

經完成安置之民眾，可依自己往返的需求，於乘車前30分鐘預約預定接駁服務，預約專線為：0925-372889、0939-943472、0927-799965，所有免費接駁專車(計程車)統一於右後車門張貼簡易識別圖卡，供民眾識別，有交通接駁需求的民眾可預約使用。

此次專車由台灣大車隊花蓮分公司負責調度，所有車輛與駕駛每天都會完成清潔消毒。公路局強調，將持續依使用狀況與重建進度滾動檢討量能，確保災後交通不中斷，協助災民安全返家、安心復原。

