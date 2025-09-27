陸孕婦遭黑熊咬住頭　裝死逃過一劫

▲黑熊。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅22歲張姓孕婦7日遭黑熊襲擊，頭部大面積撕裂、右眼脫落、右耳也嚴重受創，靠著裝死才讓黑熊自行離開。孕婦被送往醫院後，經過一系列的手術終於撿回一命，雖然視力嚴重受損，但至少保住了外觀，肚子裡的孩子也情況穩定。

根據陸媒報導，張姓孕婦當時正在外面放牧，黑熊在她不注意的情況下，接近她的背後，突然咬住她的頭部，牙齒刺入右眼及左耳。孕婦嚇得馬上裝死，憋著呼吸、身體僵直不動，黑熊擺動了幾下她的手臂，試探她是否活著後，認為沒有生命反應自行離開。

孕婦忍著疼痛回家後，被丈夫送到當地醫院急救，但由於她的傷勢極重，頭部大面積撕裂、右眼眼球脫落，視力嚴重受創，丈夫決定轉院，在清創縫合後，便轉往西安市人民醫院治療。

醫院初步判斷，孕婦頭面部多處開放性傷口，右眼眼球脫出已無光感，左耳廓撕脫、外耳道撕脫、鼓膜穿孔，病情危重。

經過一系列的手術後，孕婦與胎兒的情況轉趨穩定，轉入普通病房，並在18日順利出院，她的右眼雖失去視力，但得以保留外觀，耳部的撕裂傷及聽力則有待恢復。

根據農業部林業署資料，與黑熊相遇，要保持鎮定勿驚慌，不要主動靠近、大喊或有過大的動作吸引熊隻的注意，應面朝熊、緩慢安靜地離開現場；若熊持續朝人接近，或有威嚇的動作時，也要冷靜的採面朝熊的方式，盡可能的拉開距離，尋找適當的掩護；若人、熊距離過近，必要時以大叫、揮舞器具進行嚇阻，並使用防熊噴霧驅趕，待脫身後進行通報。