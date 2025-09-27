接見加拿大國安事務訪問團　管碧玲：倡議新模式助台參與國際組織

▲管碧玲接見加拿大國安事務訪問團，呼籲國際應倡議創新模式助台參與國際組織。（圖／海委會提供）



記者陳家祥／台北報導

海洋委員會主委管碧玲日前接見由加拿大前參謀總長勞森、艾爾率領的加拿大國安事務訪問團，由於加拿大過去在2023、2024到今年，都有軍艦通過台灣海峽自由航行，「這種以實際行動支持航行自由，維護國際原則，讓台灣人民感受到國際力量的支持」；她也呼籲，國際應倡議創新模式，助台灣參與國際組織。

管碧玲日前會見加拿大國安事務訪問團，呼籲國際倡議創新模式，助台灣參與國際組織。該團由前參謀總長勞森、艾爾率領，全團包括兩位前參謀總長、前軍事將領，以及前外交官所組成。

管碧玲說，加拿大在2022年發表印太戰略， 2023年3次軍艦通過台灣海峽自由航行、2024年2次，今年分別在2月與9月共有2次；其中，9月份，加拿大巡防艦「魁北克市號（HMCS Ville de Québec）」與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）同時出現。

管碧玲在會談中表示，這種以實際行動支持航行自由，維護國際原則，展現台灣海峽為國際水域的立場，充分彰顯加方堅定維護台海自由、和平與開放，台灣人民也感受到國際力量的支持。

管碧玲指出，因為中國的因素，台灣在成為國際組織正式成員上存在困難，當前政府透過加強與國際友盟合作，來強化國家安全，但是這還是不夠，在既有模式受限的情況下，台灣迫切需要國際夥伴的協助，提出創新模式，並且具體倡議，來協助台灣真正有意義的參與國際組織。

「這是我第二次對國際訪團闡述這個呼籲。」管碧玲提到，上一次是海委會的國際論壇上，被問到如果打電話給川普總統，要對他說什麼？當時也是闡述這個呼籲，「台灣參與國際組織，需要有創造性的安排，我真心希望國際社會應該要有所倡議」。