堰塞湖還有千萬噸水！李鴻源憂「管湧現象」潰壩：垂直避難最實際

▲水利專家、內政部前部長李鴻源。（圖／桃園市政府）

記者葉國吏／綜合報導

水利專家、內政部前部長李鴻源。26日針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件發出警告。他指出，壩體可能因「管湧現象」出現滲漏，導致1000多萬噸水瞬間傾瀉而下，危及生命與財產。他強調，這不僅是技術挑戰，更是攸關人道的問題，呼籲政治人物停止口舌之爭，全力投入救災行動。

談到對策，李鴻源以日本311地震為例，指出「垂直避難」是現階段最實際的選擇。他解釋，泥沙已淹沒一樓，二樓仍然相對安全，因此民眾須優先避難至高處，將保命放在第一位，再著手後續處理。他直言，面對災難，首要目標不是完美方案，而是最有效的行動。

針對外界對堰塞湖溢流與潰堤的爭論，李鴻源說，壩體已完全垮塌，溢流口切至近80公尺深，實質上與潰壩無異。他認為此時糾結專業名詞毫無意義，因為結果已經是大規模淹水，重點應該放在如何減少損失，而非文字上的爭辯。

李鴻源提醒，堰塞湖還有1000多萬噸的水，形容明「管湧」這種隱性破壞的危險性，像天坑般突然崩塌。若壩體失守，預估洪峰僅需40分鐘便能抵達市區，疏散時間非常有限。他呼籲中央與地方政府，以及災民必須密切合作，搶在危機爆發前做好準備，否則後果不堪設想。