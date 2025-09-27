　
堰塞湖還有千萬噸水！李鴻源憂「管湧現象」潰壩：垂直避難最實際

▲▼李鴻源率隊會勘3小時，桃園平鎮文化公園停車場初判結構計算疏失最關鍵。（圖／桃園市政府）

▲水利專家、內政部前部長李鴻源。（圖／桃園市政府）

記者葉國吏／綜合報導　

水利專家、內政部前部長李鴻源。26日針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件發出警告。他指出，壩體可能因「管湧現象」出現滲漏，導致1000多萬噸水瞬間傾瀉而下，危及生命與財產。他強調，這不僅是技術挑戰，更是攸關人道的問題，呼籲政治人物停止口舌之爭，全力投入救災行動。

談到對策，李鴻源以日本311地震為例，指出「垂直避難」是現階段最實際的選擇。他解釋，泥沙已淹沒一樓，二樓仍然相對安全，因此民眾須優先避難至高處，將保命放在第一位，再著手後續處理。他直言，面對災難，首要目標不是完美方案，而是最有效的行動。

針對外界對堰塞湖溢流與潰堤的爭論，李鴻源說，壩體已完全垮塌，溢流口切至近80公尺深，實質上與潰壩無異。他認為此時糾結專業名詞毫無意義，因為結果已經是大規模淹水，重點應該放在如何減少損失，而非文字上的爭辯。

李鴻源提醒，堰塞湖還有1000多萬噸的水，形容明「管湧」這種隱性破壞的危險性，像天坑般突然崩塌。若壩體失守，預估洪峰僅需40分鐘便能抵達市區，疏散時間非常有限。他呼籲中央與地方政府，以及災民必須密切合作，搶在危機爆發前做好準備，否則後果不堪設想。

09/25 全台詐欺最新數據

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，隨著救援隊與物資陸續抵達，災後復原工作更顯艱辛。社群上出現一群被稱為「鏟子超人」的志工，自發性奔赴災區，展現台灣人善良與團結的精神，他們之間有個共同語言，這語言只有簡單的三個字。

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

