地方 地方焦點

元智大學EMBA三十週年盛會　9/27演唱會揭序

▲元智大學EMBA三十週年盛會

▲EMBA舉辦激勵與領導研習活動。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學26日表示，該校管理學院EMBA（管理碩士在職專班）自1995年創立以來，已培育超過2,800位高階管理人才，於9月27日舉辦「三十E聚」系列慶祝活動。執行長羅懷均指出，元智EMBA為全台首創招收在職生的EMBA，開創「學術 × 實務」雙軌教學模式，及「修課終生保固」制度，讓校友能持續回校精進。

元智大學指出，根據EMBA校友會統計，逾一成創業發展自有事業，並有多位校友晉升上市櫃公司董事長、總經理或政府要職。其中91級校友魯明哲為多屆立法委員曾為公民團體評為「六星級立委」；91級校友葉廼廸董事長創辦泓格科技(股)公司為幸福企業，2024年獲勞動部「壯世代就業菁采獎」。

▲元智大學EMBA三十週年盛會

▲元智大學EMBA為全台首創招收在職生。（圖／元智提供）

105級校友余耀星創辦董事長耀星科技，榮獲第18屆金炬獎；106級校友楊詠絮總經理與夫婿創辦信統電產公司曾榮獲國家品質獎、國家磐石獎等；107級校友林竑源董事長創倢鋒科技榮選第46屆創業楷模獎（2023年），都親自出席盛會，展現校友網絡的能量與影響力。

又，27日下午二點於校內六館有庠廳舉辦「三十E聚・E起精彩」，由清韻民歌合唱團以經典曲目揭開序幕，並推出「三十週年特展」，回顧歷屆班級風采與校友成就，吸引約200位校友參與。活動中特別安排「致敬師恩・感謝相守」橋段，向陪伴EMBA超過四分之一世紀的師長致謝。

09/25 全台詐欺最新數據

453 2 6969 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝

