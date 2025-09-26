明年1月「最低工資漲3.18%」　洪申翰曝3大考量因素

▲勞動部長洪申翰表示，這次調漲的主要考量有三大面向，是勞資雙方經理性討論後達成共識。（圖／記者陳家祥攝）

記者趙蔡州／綜合報導

勞動部26日舉辦最低工資審議會，敲定明年1月1日每月最低工資調漲至2萬9500元、時薪196元，漲幅達到3.18%，預計會有247萬人受惠。勞動部長洪申翰會後指出，這次調漲的主要考量有三大面向，是勞資雙方經理性討論後達成共識，未來會強化宣導、查核雇主遵守最低工資規定。

根據最低工資法規定，最低工資審議會由勞方、資方、政方、學者等4方委員共同組成，並共同審議最低工資。勞動部26日召開審議會，歷經逾4個半小時的討論後，決定明年1月1日起每月最低工資調漲至2萬9500元、時薪196元，預計會有247萬多名勞工受惠。

勞動部長洪申翰會後表示，此次調漲的主要考量有三大面向，首先是CPI（消費者物價指數）預估將成長1.76%，其次是適度分享經濟成長的果實，最後則是國際經貿局勢不確定性，包含匯率與美國關稅政策的潛在影響。他強調，調漲最低工資是勞資雙方理性討論後達成共識。

至於配套措施，洪申翰表示，審議委員一致要求政府協助受美國關稅衝擊較大的產業，勞動部將與經濟部合作研議。勞動部也將強化勞檢與宣導，特別是違反最低工資比例最高的行業，包括支援服務業（保全佔85%）、不動產業以及美容美髮、汽機車修配與大樓管理等服務業。

台灣最低工資從前總統蔡英文至總統賴清德任內已經連續9年調漲，使得月薪從2016年的2萬8元調至2萬8590元，調幅約42.9%，時薪則從120元調至190元，調幅約58.3%，這次是連續第10次調漲。