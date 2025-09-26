　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最低工資調漲790萬人健保費一併調高　明年起平均每月多繳18元

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲最低工資確定再調漲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

最低工資確定連10年調漲，連帶影響部分民眾健保費要多付！衛福部今（26）日表示，將配合修正「全民健康保險投保金額分級表」，初估影響人數達790萬餘人，包含受僱者、職業工會、農漁民等3類，平均每個人每月要多繳18塊錢，明年元旦起一併實施，健保一年財務收入可以增加43億元。

勞動部今日舉行最低工資審議會，最終決定明年最低工資將從現行月薪28590元、時薪190元，調漲為月薪29500元、時薪196元，月薪調升幅度3.18%，創下連續10年調漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部社會保險司代理司長陳真慧今日下午受訪表示，依《全民健康保險法》第19條規定，健保的最低投保金額會配合基本工資連動調整，明年1月1日起基本工資調高之後，健保費的投保金額級距也一併修正，將會把目前第一級級距和第二級級距合併，總級距會從59個縮減為58個。

陳真慧指出，第一級距與第二級距部分民眾受到影響，人數初估約790萬餘人，平均每個人每月健保費增加18元，其中又可以分為三類，第一類為受僱者338萬人，平均每人每月增加12元，第二類為職業工會 271萬人，每人每月增28元，第三類為農漁民174萬人，每人每月增15元。

陳真慧說明，整體算起來，健保財務每年會增加43億元收入，其中包含政府多支出15億、雇主支出11億、民眾17億。後續經過預告、公告、行政院核定等程序，新制一併於明年元旦實施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要變天了！今年首波東北季風「最快10月初殺到」　恐有颱風夾擊
法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動
快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛上台」多國代表秒離席
恭喜！舒淇奪釜山影展最佳導演

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動：台灣的韌性

把握好天氣！今年首波東北季風「報到時間出爐」　恐又有颱風夾擊

她想捐10箱水卻被打槍！花蓮災區反要「太陽餅」　背後原因曝光

救災「鏟子超人」塞爆光復火車站！醫師感動喊：台灣人值得驕傲

飛日本旅遊5天4夜噴5萬！他嘆「超貴」被反酸：不然去國旅

不是只能吃橄欖油、生菜！醫師曝「台版地中海飲食」：一樣有效果

教師節連假首日「國道10大地雷」路段　國5恐連塞11小時

衛福部花蓮賑災專戶捐款破2億　不到2天湧入7.3萬筆款項

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

高雄揪出3超市香菜、青椒農藥超標　中秋食品大稽查開鍘了

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動：台灣的韌性

把握好天氣！今年首波東北季風「報到時間出爐」　恐又有颱風夾擊

她想捐10箱水卻被打槍！花蓮災區反要「太陽餅」　背後原因曝光

救災「鏟子超人」塞爆光復火車站！醫師感動喊：台灣人值得驕傲

飛日本旅遊5天4夜噴5萬！他嘆「超貴」被反酸：不然去國旅

不是只能吃橄欖油、生菜！醫師曝「台版地中海飲食」：一樣有效果

教師節連假首日「國道10大地雷」路段　國5恐連塞11小時

衛福部花蓮賑災專戶捐款破2億　不到2天湧入7.3萬筆款項

交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

高雄揪出3超市香菜、青椒農藥超標　中秋食品大稽查開鍘了

第3回合沒能逆轉錯失冠軍　李旻建大輪胎盃並列亞軍

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝　4天救64人

味全龍2比0擊退統一獅！鋼龍6局零失分奪本季第11勝

助花蓮光復鄉親重建「4車廠推關懷專案」！買機車直接補助5000元

風Luxury／勞力士製錶與永續發展都當領頭羊　助「珊瑚媽媽」復育

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出…救助花蓮災區

水來了沒得跑！阿姨破窗狂往上爬「雙手逃命傷痕」　仍微笑清家園

嘉義特搜人員抵達花蓮災區　救援受困泥沼民眾

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

生活熱門新聞

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

徐榛蔚向賴清德提3需求！「這1點」讓他看傻

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

物資湧入花蓮！志工見「超噁1幕」怒：這不是垃圾場

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

雲端發票少1設定　幸運兒大獎掰：很多人不知

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝

更多熱門

相關新聞

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

勞動部最低工資審議會今（26）日舉行，再拍板決定明年最低工資漲3.18%，2026年月薪調至2萬9500元、時薪196元，預估將影響超過200萬名勞工。

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

抗癌勇者阿雄重返職場勞動部「僱用獎助措施」助他找回自信

抗癌勇者阿雄重返職場勞動部「僱用獎助措施」助他找回自信

傳偏鄉牙醫年薪600萬　本土小牙醫聯盟領銜人說話了

傳偏鄉牙醫年薪600萬　本土小牙醫聯盟領銜人說話了

陰莖增大害命　衛福部擬修法加嚴管制：限定施術醫師資格

陰莖增大害命　衛福部擬修法加嚴管制：限定施術醫師資格

關鍵字：

最低工資健保費調漲勞動部衛福部

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面