最低工資調漲790萬人健保費一併調高　明年起平均每月多繳18元

▲最低工資確定再調漲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

最低工資確定連10年調漲，連帶影響部分民眾健保費要多付！衛福部今（26）日表示，將配合修正「全民健康保險投保金額分級表」，初估影響人數達790萬餘人，包含受僱者、職業工會、農漁民等3類，平均每個人每月要多繳18塊錢，明年元旦起一併實施，健保一年財務收入可以增加43億元。

勞動部今日舉行最低工資審議會，最終決定明年最低工資將從現行月薪28590元、時薪190元，調漲為月薪29500元、時薪196元，月薪調升幅度3.18%，創下連續10年調漲。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧今日下午受訪表示，依《全民健康保險法》第19條規定，健保的最低投保金額會配合基本工資連動調整，明年1月1日起基本工資調高之後，健保費的投保金額級距也一併修正，將會把目前第一級級距和第二級級距合併，總級距會從59個縮減為58個。

陳真慧指出，第一級距與第二級距部分民眾受到影響，人數初估約790萬餘人，平均每個人每月健保費增加18元，其中又可以分為三類，第一類為受僱者338萬人，平均每人每月增加12元，第二類為職業工會 271萬人，每人每月增28元，第三類為農漁民174萬人，每人每月增15元。

陳真慧說明，整體算起來，健保財務每年會增加43億元收入，其中包含政府多支出15億、雇主支出11億、民眾17億。後續經過預告、公告、行政院核定等程序，新制一併於明年元旦實施。