雙城論壇延期　梁文傑：北市府沒怪陸委會「旁邊的人一直喊燙」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北市政府日前宣布雙城論壇延期舉行，許多人士批評陸委會刻意阻撓，在MOU的審核上刁難。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，北市府有自己做事的步驟，他們覺得不著急，旁邊的人何必為他們著急，「人家在吃米粉，人家不覺得燙，旁邊的人一直喊燙，不是很奇怪？」

梁文傑在例行記者會上提到，關於這次要簽的兩份MOU，一份是關於水治理，一份是關於職業培訓合作，水治理的部分比較單純，中央的立場是，當然可以合作，但不能涉及國家關鍵基礎設施，比如水庫；另外，還有一個叫是下水道，內政部對下水道的認定也是屬於國家基礎設施，不可以與對方進行圖資的交流。

梁文傑說，職業培訓合作方面，勞動部主要的考慮是，避免用就業服務、技能檢定，造成一種兩邊互送進行職業培訓的情況，「因為台灣是沒有開放大陸人來台工作的，我們常常看到利用職業培訓，實際上是來工作，兩岸條例的規定是不可以從事勞務仲介，也就是把台灣人介紹到大陸去工作。」

梁文傑指出，職業培訓合作的MOU，簽署用詞上比較模糊，所以疑慮一直沒辦法消除，勞動部從法律面來看，沒辦法直接讓北市府的版本通過，必須修正，「勞動部已經把修正意見給北市府了，其他部會也同樣，北市府只要依照意見去改，也不用重新申請，所以MOU的審查在我們看來是到此為止。」

梁文傑強調，這個事情有太多不具名人士在放話，他建議大家最正確的看法，是看蔣萬安、林奕華的發言，如果覺得陸委會處處刁難，相信發言不會這麼平和，「他們絲毫沒有責怪陸委會。」

梁文傑還說，「北市府有自己做事的步驟，他們不覺得著急，旁邊的人何必為他們著急？人家在吃米粉，人家不覺得燙，旁邊的人一直喊燙，不是很奇怪？」